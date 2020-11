‚Papaláši, kteří si myslí, že pro ně pravidla neplatí.‘ Kalousek kritizoval Prymulu, sám v hospodě strávil 40 minut

Praha Patřil k největším kritikům bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly za jeho noční návštěvu restaurace Rio. Nyní se sám dopustil velice podobného činu, akorát ve dne. Reportéři serveru iRozhlas.cz přistihli místopředsedu TOP 09 Miroslava Kalouska, jak tráví čas za zavřenými dveřmi podniku.

Kvůli schůzce v uzavřené restauraci Kalousek tepal Prymulu od samého začátku. „Byli si dát do nosu a puberťácké výmluvy nedůvěru jenom zvyšují. Papaláši, kteří si myslí, že pro ně pravidla neplatí,“ tweetoval.



Prymula: “Nic strašného jsem neprovedl, byl jsem na úřední schůzce”. Úřední schůzky probíhají v kancelářích, oba pánové je mají k dispozici 24 hodin denně. Byli si dát do nosu a puberťácké výmluvy nedůvěru jenom zvyšují. Papaláši, kteří si myslí, že pro ně pravidla neplatí... https://t.co/LFVWSmRRdW — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 23, 2020

Poslanec s kritikou pokračoval i poté, co se Prymula snažil svou schůzku mimo jiných se šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem obhájit. „Navzdory těmhle hloupým a pokryteckým žvástům vás všechny moc prosím: Dodržujme disciplinovaně všechna opatření a doporučení. Chovejme se k sobě ohleduplně. Neděláme to ani pro vládu, ani pro zločince v jejím čele. Děláme to pro sebe a pro své blízké,“ konstatoval Kalousek.



Nyní má však sám zaděláno na problém. Reportéři ho v úterý přistihli, jak vchází do restaurace Hlučná Samota, která se nachází na pražských Vinohradech. Ta má mít sice na základě vládních nařízení otevřené jen výdejní okénko, Kalousek ovšem uvnitř podniku strávil čtyřicet minut, popsal server iRozhlas.cz.

S panem Kalouskem se znám, nabídl jsem mu, že mu na mě naleju jedno pivko. Beru to jako chybu, nemělo by se to stávat,“ reagoval ve středu dopoledne pro web jednatel restaurace Daniel Jelínek.

Kalouskovo vyjádření

Samotný Kalousek iRozhlasu poskytl rozhovor, v němž svou návštěvu restaurace potvrdil. „Já v tom nevidím problém. Já jsem nešel do restaurace, já jsem si šel pro jídlo. V době, kdy bylo otevřené výdejní okénko,“ řekl. Na otázku, zda konzumoval něco vevnitř restaurace odpověděl, že u stolu čekal na jídlo, které si poté odnesl domů a vypil jedno pivo.

Když ho následně redaktorka upozornila, že platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti, zareagoval Kalousek následovně. „Dobře, tak v tom případě dostanu pokutu. Ve tři odpoledne, v době, kdy byla otevřena výdejní okénka, jsem si došel pro jídlo. To jídlo jsem si přinesl, zkonzumoval. Máte-li s tím jakýkoliv problém… Chcete mě potrestat?“ ptal se a později podal vysvětlení svého chování. „Potřeboval jsem si dojít na toaletu. A než jsem se stačil vyčůrat, tak jsem stačil vypít jedno pivo. Pak jsem si odnesl to jídlo. Udejte mě na hygienu prosím.“

Souvislost s Prymulovým chováním ovšem odmítl. „Pařil v restauraci. Nic takového já jsem neudělal,“ řekl Kalousek a celou situaci se snažil zlehčit. „Vždycky, než mi donesou to jídlo, tak si to pivo dám. Ale to si nedávám v té restauraci. To si dávám v kapitule, abych dostal Řád Bílého lva od pana prezidenta, snad se ho dočkám. Citujte mě, prosím,“ uzavřel Kalousek své vystoupení.