Házet všechno na Židy se nikdy neomrzí, říká předseda Federace židovských obcí

Lidovky.cz: Evropa se už několik let potýká s novou vlnou antisemitismu, která nemá od druhé světové války obdoby. Jak to, že je antisemitismus stále tak živé téma?

Antisemitismus zde existoval v minulosti, je tu nyní a bude existovat i v budoucnosti. Je otázka, do jaké míry je zakořeněný ve společnosti a do jaké míry prostředí či společnost dává možnost tomu, aby se projevoval i veřejně. Z historie víme, že míra antisemitismu vždy stoupala v dobách krize, ekonomické, sociální, společenské nebo geopolitické. V poslední době Evropa prochází různými krizemi, není tedy překvapivé, že je antisemitismus živé téma. Židé jsou stále znovu a znovu označováni za původce aktuální krize.