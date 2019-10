Krizi kolem ministra kultury způsobil Hamáček, Kosovo se ‚oduznávat‘ nebude, tvrdí premiér Babiš

Praha Česko a země Visegrádu by měly hrát aktivnější roli v globální politice. Premiér Andrej Babiš hájil tuto tezi na půdě OSN. V rozhovoru pro LN mluvil také o Kosovu a svém vztahu k prezidentovi a rezolutně odmítl bankovní daň.

LN: Pane premiére, mluvíme na konci vaší cesty do USA. Jedno z jejích hlavních témat byla ochrana klimatu. Zúčastnil jste se Summitu pro klimatickou akci, pak jste mluvil na Summitu OSN o udržitelném rozvoji a také před Valným shromážděním OSN. Myslíte si, že všechna tato fóra a projevy světových státníků ochraně klimatu reálně pomohly?

Chápu, že mediálně bylo klima prezentováno jako nejdůležitější téma jednání v OSN. Ale ve svém projevu jsem mluvil i o jiných věcech. Hlavně jsem řekl, jak je Česká republika skvělá a jak jsme jako stát úspěšní. Musíme to světu opakovat, i když si to sami často neuvědomujeme.

V New Yorku jsem se mimo jiné zúčastnil panelu o důchodech v rámci fóra pořádaného agenturou Bloomberg. Když jsem poslouchal ostatní příspěvky, říkal jsem si, jak je náš systém dobrý pro lidi: málokde důchodci neplatí daně nebo, že náš stát platí důchodcům zdravotní pojištění. V USA 50 milionů lidí nemá vůbec zdravotní pojištění. Česko má navíc před sebou skvělou budoucnost. Budeme v rámci Evropy stále bohatší a vyspělejší, zatímco některé země budou spíše ztrácet.