Pro dvě přetížené křižovatky v Hradci budou koncerty Eda Sheerana zkouškou

Na koncerty vyrazí asi až 100 tisíc lidí Sobotní a nedělní koncert světové hudební hvězdy Eda Sheerana na hradeckém letišti ve festivalovém Parku 360 by mohlo dohromady navštívit kolem 100 tisíc lidí. Část silnic v okolí letiště bude pro běžnou dopravu uzavřená, rychlost bude na silnicích u letiště snížená na 30 kilometrů v hodině. České dráhy na koncerty vypraví zvláštní vlaky. V Parku 360 již dělníci vybudovali do kruhu sestavené tribuny s pódiem uprostřed. Koncertní aréna se po oba dny otevře v 16:00. Nejprve v ní vystoupí od 18:00 česká zpěvačka Ewa Farna a od 19:00 anglický písničkář Calum Scott. Koncert Eda Sheerana by měl začít přibližně v 20:15 a trvat do 22:30. Aby byl příjezd návštěvníků co nejplynulejší, bude fan zóna otevřená již od 12:00. Koncerty Eda Sheerena doprovodí další hudební a zábavní program, který bude obdobou festivalové nabídky. Na takzvaných buskerských scénách fan zóny vystoupí například Ben Cristovao, Pokáč, Thom Artway. Policie v souvislosti s koncerty posílí hlídky, které budou hlavně dohlížet na veřejný pořádek, monitorovat dopravu a v případě potřeby ji řídit. Do služby přijdou lidé z řad dopravní, pořádkové i kriminální policie. „Bude povolána pořádková jednotka i psovodi. Někteří policisté budou k ochraně takzvaných měkkých cílů vybaveni dlouhými zbraněmi,“ uvedla mluvčí policie Iva Kormošová. Letiště je od centra Hradce Králové vzdálené asi tři kilometry. Na silnicích mezi městem a letištěm se čeká mnoho chodců a cyklistů. „Řidiči by proto měli dbát zvýšené opatrnosti a zejména ohleduplnosti,“ řekla mluvčí policie. Na cestu na letiště by si lidé měli podle ní nechat dostatečnou časovou rezervu. Kapacita parkoviště na letišti bude oproti festivalu Rock for People zvýšená téměř dvojnásobně asi na 15 tisíc aut. Na parkoviště, kterých bude devět, se návštěvníci dostanou jen s předem zakoupeným parkovacím lístkem. „Na místě již nebude možné parkování zakoupit,“ upozornili organizátoři. Příjezd k parkovištím bude značený ze tří směrů, od dálnice D11, ze směru od Jaroměře a Polska a ze směru od Hradce Králové a Ostravy. Návštěvníci také budou moci využít parkoviště ve městě a do Parku 360 a zpět dojet mimořádnou kyvadlovou dopravou, dojít pěšky nebo na kole. Kyvadlová doprava bude zdarma a bude mít dvě linky. První bude začínat u hlavního vlakového nádraží, druhá u kongresového centra Aldis. Směrem na letiště budou autobusy jezdit od 11:30 do 19:15 v pěti až patnáctiminutových intervalech. Po koncertech bude odjezd z letiště začínat ve 22:15. České dráhy na koncerty vypraví zvláštní přímé vlaky z Prahy, Brna, Ostravy a Olomouce. Posílí také dopravu mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.