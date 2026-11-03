Ministr Červený na odpoledním brífinku uvedl, že park za předchozího vedení chybně účtoval DPH ze vstupu.
Cílem kontroly bylo podle ředitele odboru interního auditu a kontroly ministerstva životního prostředí Stanislava Masáka ověření účtování průvodních účetních dokladů, nastavení vnitřního kontrolního systému a zaúčtování daně z přidané hodnoty. „V průběhu veřejnosprávní kontroly byl zpracován odborný znalecký posudek ze strany daňového poradce, kde bylo konstatováno, že došlo k porušení odpočitatelných položek u DPH na vstupu,“ řekl.
Podle ministra bylo na tuto situaci bývalé vedení parku opakovaně upozorňováno finanční správou s výzvami, aby ji napravilo. „Což se bohužel nestalo. Postupně tak tato situace gradovala, kdy už je v tento moment bohužel zcela jasné, že KRNAP nejen dluží přes 20 milionů korun na DPH ze vstupů mezi lety 2021 až 2023, ale rovněž i více jak pět milionů korun na pokutách,“ uvedl Červený.
Pokud by situace nezačala být s finanční správou řešena, hrozilo by podle Červeného na základě provedení komplexní analýzy, že by celková částka včetně pokut mohla dosáhnout až zmíněných 100 milionů korun, tedy pětiny rozpočtu národního parku na příští rok.
Ministr dále sdělil, že po komunikaci s ministerstvem financí dospěl resort životního prostředí k závěru, že podá trestní oznámení na více neznámých pachatelů. „Máme dokonce potvrzeno, že o této situaci bylo spraveno nejenom bývalé vedení ministerstva životního prostředí, ale také exministr Petr Hladík (KDU-ČSL),“ dodal Červený.
Červený po výsledcích auditu v KRNAP podle svých slov zadal audit ve všech zbývajících národních parcích, aby si ověřil, že v nich není obdobná situace. Připravuje se také metodika pro národní parky, která má zabránit, aby k podobným věcem docházelo. Podle Červeného se rovněž připravuje úprava softwaru pro účetnictví národních parků, která by měla resort životního prostředí v případě pochybení některého ze zaměstnanců národních parků na tuto skutečnost upozornit.
Odvolaní náměstci
Několik hodin před brífinkem již ředitel Správy KRNAP Petr Moravec odvolal náměstka ředitele správy a vedoucího odboru vnějších vztahů Jakuba Kašpara a ekonomického náměstka Luďka Khola. Na brífinku uvedl, že ani jeden z náměstků nesplňoval jeho představy o tom, jak by měli pracovníci na těchto pozicích v hospodaření Správy KRNAP fungovat.
Kašpar i Khol tvrdí, že důvody odvolání jim ředitel nesdělil. „Pan ředitel řekl, že důvod uvádět nemusí, a žádný neuvedl. Jsem na překážce, musel jsem do hodiny vyklidit kancelář a mám zákaz vstupu. Ve výpovědi zatím nejsem, takže datum konce zatím žádné není,“ sdělil Kašpar. Ke 31. prosinci by na Správě KRNAP dokončil šestnáctý rok.
Také Khol je dlouholetým zaměstnancem správy parku. „Odmítl jsem podepsat dokument s odvoláním, protože jsem se nedozvěděl důvod (odvolání). Odevzdal jsem klíče od kanceláře, byla mi zapečetěna kancelář, odevzdal jsem notebook,“ řekl Khol.
Ten k ohlášenému brífinku prohlásil, že pokud Červený „novináře seznámí s velkými problémy na KRNAPu v oblasti daní, tak neví o čem mluví“. Odvolání náměstků podle něj s kontrolou nesouvisí. „Ta kontrola nezavdává důvod se domnívat, že došlo k nějakým daňovým únikům. Kontrola vyslovuje řadu domněnek,“ uvedl Khol.
Podle Moravce byli na místa Kašpara a Khola dočasně dosazeni zástupci z řad zaměstnanců Správy KRNAP a budou vypsána výběrová řízení. Kašparovi i Kholovi by mohla být v KRNAP nabídnuta jiná pracovní místa, pokud se pro ně nějaká vhodná najdou, dodal Moravec.
Kouřová clona?
Dění na Správě KRNAP komentovala pirátská poslankyně Jana Patková. Zvláštní jí připadá načasování před středečním happeningem za odvolání ředitele Moravce i souběh se stávkou veřejnoprávních médií.
„Nejde tedy jen o další kouřovou clonu, která má zastínit nekompetence a chaos, které v okruhu Motoristů na MŽP a příslušných organizací sálají? Ministr Červený uvedl, že docházelo ke špatnému účtování DPH, ale případ ještě není uzavřen. Jde tedy zatím jen o odhady. A proč byl na základě toho odvolán i náměstek pro PR?“ ptá se Patková, která chaotické odvolávání přirovnala ke kauze yperit s údajným znečištěním Šumavy.
Moravec ve funkci nahradil Robina Böhnische, jehož Červený odvolal v březnu. Moravec je v čele Správy KRNAP od června. Už na konci srpna podal výpověď neúspěšný kandidát na ředitele a do té doby vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb.
Zástupci KRNAP 20. října obecně uvedli, že správa parku pracuje na propuštění některých zaměstnanců. Podle nich je to úkol zřizovatele v návaznosti na snižování počtu zaměstnanců nařízené ministerstvem financí. O jaké pozice by mělo jít, ale nesdělili. Správa KRNAP má zhruba 240 zaměstnanců. Podle informací médií je od jmenování Moravce ředitelem atmosféra ve správě parku napjatá.
V Krkonoších vznikla petice za odvolání Moravce z funkce. Od 20. října ji podepsalo přes čtyři tisíce lidí. „Odchody zkušených odborníků, rostoucí pochybnosti o způsobu řízení a narušená důvěra ve vedení Správy KRNAP podle nás ohrožují stabilitu instituce i budoucnost Krkonoš,“ uvedli organizátoři petice na webu.
K odvolání ředitele vyzval v říjnu na setkání s novináři také předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, vrchlabský starosta a senátor Jan Sobotka (za STAN). Také on mezi důvody uvedl ztrátu důvěry zaměstnanců či ohrožení fungování správy parku. Po Krkonoších se také před časem objevily na cestách nápisy: Tady je Krakonošovo, ne Moravcovo“.
Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v ČR. Byl založen v roce 1963 a má 55 000 hektarů. Zahrnuje významnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.