Hřib srazil hajlující paži. Je to blb, bojuje o život, kritizují Krnáčová a Bém video

Oba Hřibovi předchůdci v čele magistrátu v pořadu 360° reagovali na video, které Piráti zveřejnili o víkendu. Hřib v něm symbolicky hajluje umělou rukou a říká, že nacismus do politiky nepatří. „Když se někdo chová jako blb, mluví jako blb, tak to nejspíš je blb. A to video to dokazuje,“ řekla Krnáčová.

„Myslím, že pan Hřib bojuje o život. Používá Prahu jako cestu a jakousi návnadu,“ řekl Bém. Hřib podle něj hledá náhradní témata, která odvedou pozornost od reality. „Sedmým rokem spravuje nejvýznamnější část rozpočtu města, je zodpovědný za nefungující dopravní infrastrukturu, za to, že se v Praze nic pořádného nestaví,“ řekl Bém.

Doprava podle něj přijde Prahu na desítky miliard korun ročně. „Za to nese odpovědnost primárně Zdeněk Hřib a on ví, že ukázaná platí. Lidé nejsou hloupí a prostě a jednoduše to vidí,“ okomentoval Bém. „Považuji to za strašnou sprosťárnu a hulvátství, které do Prahy nepatří,“ dodal na adresu videa.

„Když se někdo chová jako nácek, obléká se jako nácek a obklopuje se věcmi jako nácek, tak je to nácek. Anebo hlupák,“ říká Hřib ve videu. Europoslanec za Přísahu a Motoristy Filip Turek již dříve uvedl, že je video jasně adresované jemu. Příspěvek označil za útok, který není hoden ani Pirátů.

Exprimátoři spolu s Turkem ale nejsou jediní, kteří video kritizují. Podle České suverenity sociální demokracie (ČSSD), které šéfuje bývalý premiér Jiří Paroubek, se může příspěvek jevit jako nabádání k těžkému ublížení na zdraví. Strana proto na Hřiba dokonce podala trestní oznámení.