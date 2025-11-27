Svou důležitou a pozitivní roli podle prezidenta kraje dokázaly například při pandemii covidu-19 či při povodních a dalších přírodních katastrofách, jako bylo tornádo na jižní Moravě.
Kraje se podle Pavla za posledních 25 let staly standardní součástí českého politického systému a fungujícím mezistupněm mezi obcemi a státem. „A i když kraje a hejtmani byli předmětem kritiky různých premiérů za tu dobu, tak já jsem přesvědčen, i na základě vlastních zkušeností, že sehrávají pozitivní a důležitou roli,“ řekl. Projevilo se to mimo jiné právě v různých krizích.
Pavel vyzdvihl i spolupráci v krajích mezi stranami, jejichž koalice jsou na celostátní úrovni nemyslitelné. „Tento přístup bychom asi potřebovali, aby se rozšířil v celém státě, ne pouze na úrovni komunální, případně krajské,“ podotkl. Ocenil také sdílení zkušeností mezi jednotlivými kraji, ať už v rámci Asociace krajů ČR, nebo individuálně.
Naopak za negativní stránku prezident považuje některé korupční aféry v krajích nebo poměrně nízkou volební účast v krajských volbách. Zde podle něho existuje prostor, aby se lidem komunikoval význam krajské samosprávy a její činnost ve prospěch občanů.
Pavel před přijetím bývalých i současných hejtmanů jednal se zástupci Rady Asociace krajů ČR, tématem měl být mimo jiné převod financování nepedagogických pracovníků ze státu na zřizovatele škol, tedy obce a kraje. Předseda asociace a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) prezidentovi po schůzce poděkoval za obě setkání, které Pavel letos se zástupci asociace uskutečnil. Prezident podle něj prokázal, že má zájem vědět, jak kraje fungují a jaké mají problémy.