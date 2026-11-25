Na Martinik se měl Moravec vydat na konci listopadu. Do karibské destinace chtěl vzít svou asistentku Jiřinu Reguliovou, geografa Davida Krauseho a zoologa Jana Maternu.
Oba odborní pracovníci však nabídku odmítli. Podle Krauseho cesta nedávala z odborného hlediska smysl. Zkušenosti z tropického prostředí by podle něj nebylo možné využít při péči o Krkonoše. „Charakter přírody je úplně odlišný od střední Evropy,“ vysvětlil serveru. Podle Moravce se jeho kolegové se nakonec omluvili kvůli pracovnímu vytížení a rodinným důvodům. Z plánované cesty tak sešlo.
„Cesta na Martinik v žádném z projektů nebyla. Já jsem o nic nežádal, jestli je někde uvedené, že to pan Taláb (vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb) neschválil, tak já říkám, že neměl co schvalovat, protože žádná žádost nevzešla,“ řekl ve středu novinářům Moravec. Uvedl, že cesty si platí sám. „Z KRNAPu jsem neměl jedinou korunu na moje cestovní výlohy, pokud nepočítám cestu do polského národního parku, vše si platím ze svého,“ řekl.
Nejasnosti kolem financování
Cesta se podle zaměstnanců měla uskutečnit v rámci programu Erasmus+, který podporuje mimo jiné vzdělávací pobyty pracovníků v zahraničí. Jak by byla financována, ale zůstalo nejasné.
Moravec Radiožurnálu sdělil, že zahraniční lokality si plánuje podle vlastního uvážení a možností. Zároveň uvedl, že své dlouholeté aktivity zaměřené na ochranu přírody ve světě financuje z vlastních prostředků.„To samé platí i pro případné další osoby. Při realizaci si proto musí všichni zajistit financování po vlastní linii,“ uvedl ředitel. Na doplňující otázku, zda by si tedy cestu platil sám, už přímo neodpověděl.
Bývalý náměstek KRNAP Luděk Khol, kterého Moravec na začátku listopadu z funkce odvolal, však upozornil, že zaměstnanci si podobné pracovní cesty běžně sami neplatí. Zajišťují se a zpravidla také hradí předem. Ani jeden z oslovených pracovníků podle Radiožurnálu nepočítal s tím, že by si cestu na Martinik financoval ze svého.
Asistentce chtěl zaplatit titul
Nešlo přitom o jediný případ, kdy Moravec navrhoval využití peněz organizace i ve prospěch své asistentky. Na konci srpna podle serveru iRozhlas.cz požádal členy vedení KRNAP, aby schválili úhradu jejího manažerského studia Master of Business Administration (MBA) na pražské Cardiff Academy.
„Studium je plně online, čímž umožňuje plnit pracovní povinnosti a minimalizuje nároky na pracovní dobu a nevzniknou další náklady zaměstnavatele spojené s cestováním či ubytováním,“ argumentoval Moravec v e-mailu, který rozeslal členům vedení.
Moravec chtěl, aby žádost schválili co nejrychleji. Využít měli zvýhodněnou nabídku, která platila do 30. srpna. Původní cena 49 tisíc korun se díky další slevě pro zaměstnance veřejné správy tak mohla snížit na 44 tisíc korun. Ostatní členové vedení však návrh odmítli. Podle Khola asistentka takové vzdělání ke své práci nepotřebuje a jeho přínos pro fungování národního parku je sporný.
Asistentka na dotazy novinářů k cestě ani titulu nereagovala.
Působení Petra Moravce v čele Správy KRNAP provází od jeho nástupu v červnu napětí. Na začátku listopadu odvolal dva dlouholeté náměstky Khola a Jakuba Kašpara, což vyvolalo další kritiku uvnitř organizace. Odbory následně vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli obavám o další fungování parku a nejistotě mezi zaměstnanci. Moravec čelí také kritice veřejnosti a výzvám k odvolání. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) však zatím důvod k jeho odvolání nevidí.