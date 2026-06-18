Novým šéfem KRNAP ministr jmenoval kritizovaného Petra Moravce

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  10:28
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Krkonošský národní park (KRNAP) povede učitel České lesnické akademie Petr Moravec. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v sídle správy parku ve Vrchlabí.
Petr Moravec před zahájením tiskové konference k jmenování nového ředitele...

Petr Moravec před zahájením tiskové konference k jmenování nového ředitele Krkonošského národního parku (18. června 2026) | foto: David Taneček, ČTK

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) jmenoval ředitelem Správy...
Pracovníci Správy KRNAP rozvinuli na vrcholu Sněžky ochranné sítě. (27. května...
Zleva ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) a nový ředitel...
Josef Taláb ze Správy KRNAP ukazuje nedaleko Zadních Rennerovek ve Strážném,...
29 fotografií

Ministr odvolal předešlého ředitele Robina Böhnische po osmi letech ve funkci letos v březnu. Poté park dočasně vedl vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus.

Podle původních plánů ministerstvo chtělo vybrat nového ředitele k 4. květnu, výběrové řízení se však protáhlo. Hlásilo se 14 uchazečů, výběrová komise doporučila tři s nejvyšším bodováním.

Vedle Petra Moravce, který dříve působil i jako vedoucí kanceláře tehdejšího ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische, to podle dostupných informací byli pracovníci KRNAP, a to vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb a vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči David Krause.

Petr Moravec před zahájením tiskové konference k jmenování nového ředitele Krkonošského národního parku (18. června 2026)
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) jmenoval ředitelem Správy Krkonošského národního parku Petra Moravce. (18. června 2026)
Pracovníci Správy KRNAP rozvinuli na vrcholu Sněžky ochranné sítě. (27. května 2026)
Zleva ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) a nový ředitel Správy Krkonošského národního parku Petr Moravec (18. června 2026)
29 fotografií

O větší transparentnost při výběru ředitele nedávno žádaly ministra Červeného odbory Správy KRNAP. Také požadovaly vysvětlení k avizovanému snižování počtu úvazků a také k rozsahu a dopadům organizačních změn.

Moravec byl favoritem i podle některých médií. Před tím však varovali zástupci Svazku obcí Východní Krkonoše, kteří poslali ministrovi dopis, že jeho profesní profil a veřejně dostupné informace o něm vyvolávají vážné pochybnosti o vhodnosti jeho jmenování do čela správy parku.

Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v Česku. Byl založený v roce 1963 a rozkládá se na 55 tisíci hektarech. Zahrnuje významnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.

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