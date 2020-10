‚Krok ochromující celou společnost.‘ Školská asociace nesouhlasí s možným uzavřením 1. stupně základních škol.

Asociace ředitelů základních škol nesouhlasí s možným celostátním uzavřením prvních stupňů škol, o kterém má v pondělí jednat vláda. Podle zástupců asociace by to mohlo ochromit celou společnost a mít vážné následky na vzdělání dětí. Asociace to uvedla v tiskové zprávě, kterou zaslal její viceprezident Jaroslav Jirásko.

O možnosti uzavření základních škol včetně prvního stupně se v posledních dnech mluvilo v souvislosti se zhoršující se epidemickou situací v Česku. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák v pondělí dopoledne řekl, že na jednání tripartity převládl názor školy uzavřít. Pro děti zdravotníků či policistů by se podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové mohly zřídit spádové školy. Výjimku by měly mít také školky. Rozhodnuto ale zatím není.

Zástupci Asociace ředitelů základních škol připomněli, že vládní představitelé od počátku školního roku ubezpečují školy i veřejnost o tom, že se uzavírání škol bude řešit regionálně s ohledem na místní podmínky a pandemickou situaci a že nebude plošné. „Po zkušenostech z jara vnímáme toto opatření jako krok ochromující celou společnost, v případě delšího trvání s vážnými následky pro úroveň vzdělání dětí,“ napsali ředitelé v tiskové zprávě. Na rozdíl od předešlých týdnů, kdy ministerstvo školství s asociací různá opatření konzultovalo, podle asociace nyní o možnosti zavření základních škol s řediteli nikdo nejednal. „Asociace ředitelů je připravena jednat o jiných možných variantách, jak pandemickou situaci řešit úpravou docházky žáků do škol,“ uvedli její zástupci. Vláda řeší uzavření 1. stupně ZŠ. Restaurace možná budou zavírat dříve než v 20h, uvedla Schillerová Na prvním stupni dosud funguje prezenční výuka s povinností nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu. Podle předsedy asociace Michala Černého by se třeba dalo nastavit střídání výuky tříd ve škole, podobně jako je to ode pondělka na druhém stupni, kde se učí prezenčně polovina dětí a zbytek na dálku. Vláda toto opatření schválila minulý čtvrtek. Příští týden by se třídy ve škole a na dálku měly vystřídat, pokud se do té doby celé školy nezavřou. Pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií nyní střídavá výuka neplatí, musí ale ve třídách nosit roušky. V základních uměleckých školách může být jen individuální výuka. Na výuku on-line už přešly vysoké a střední školy v celé ČR, dosud v některých regionech fungovaly normálně. Výjimky dále platí pro praktickou výuku. Od 1. března, kde se v zemi objevily první případy covidu-19, se koronavirem nakazilo přes 117.000 lidí, necelá polovina z nich se už uzdravila. Nejvyšší denní přírůstek zaznamenalo Česko v pátek, kdy přibylo 8615 nakažených. V nemocnicích je s nákazou přes 2100 lidí. Od začátku epidemie zemřelo s koronavirem 987 osob.