„Po dvou měsících od rozhodnutí o mém přeřazení z Událostí jsem se rozhodla odejít z České televize. Využiji jedné z nabídek a těším se na novou práci,“ uvedla Kroužková pro portál Seznam Zprávy.
Česká televize od začátku letošního roku přesunula Kroužkovou z moderování pořadu Události do podvečerního Interview ČT24. Uvádí také pořad 90' ČT24.
Kroužková v prosinci na sociální síti X napsala, že přesun „nebyl její rozhodnutí, ale změna je život“.
Česká televize na přelomu roku ohlásila i další změny v obsazení zpravodajských pořadů. Podle veřejnoprávní televize jde o proces, který je běžný i v mnohých jiných zahraničních zpravodajských televizích. Diváci si budou moci lépe zvyknout na své oblíbené moderátory, tvrdí.
„Cílem tohoto dlouho plánovaného kroku je umožnit divákům větší přehlednost a zvýšit míru identifikace s osobnostmi, které budou v jednotlivých pořadech stálé. Výrazně se tak sníží počet těch moderátorů, kteří byli během dne tvářemi více pořadů,“ vysvětlil ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena.
Kroužková se v médiích pohybuje od 90. let, začínala v Českém rozhlase. Krátce pracovala v televizi Prima a na Frekvenci 1. V České televizi působila od roku 2006, od roku 2023 moderovala pořady Události a Události, komentáře. Působila například také v pořadech Dobré ráno a Studio 6.