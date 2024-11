V Krušných horách už se lyžuje, sezonu jako první zahájili v Potůčkách

„Nebylo to úplně bez problémů, ale jak jsme slíbili na sociálních sítích, tak se stalo,“ řekl majitel areálu Marek Plachý. Ohlas pravidelných návštěvníků byl podle něj velký.

Zhruba 550 metrů dlouhá sjezdovka podél vleku je podle něj zasněžená padesáti až sedmdesáti centimetry umělého sněhu. „Do zasněžování jsme letos opět investovali, pořídili jsme několik nových tyčí, čerpadla a další techniku,“ dodal majitel menšího areálu, který leží jen pár desítek metrů od hranic s Německem a třicet kilometrů od Karlových Varů.

Lyžařský areál SKIPOT Potůčky leží v nadmořské výšce okolo 800 metrů na okraji obce Potůčky v Krušných horách. Téměř 20 let provozuje lyžařský vlek s kotvou, v posledních letech i dětský snowpark. Má i půjčovnu vybavení.

Díky blízkosti hranic tvoří tradičně velkou část lyžařů Němci. Nadcházející zimní sezonu mají ale v Potůčkách obsazenou i školními lyžařskými kurzy. Rodinný areál pravidelně investuje do zasněžovací techniky, takže má dostatek sněhu často až do začátku dubna.

Vlek jezdí i při oblevě, kdy větší areály provoz omezují. Podle majitele Marka Plachého je to hlavní důvod, proč měli v Potůčkách loňskou zimní sezonu jednu z nejlepších co do počtu návštěvníků za poslední roky.