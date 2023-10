Na Hradě začne setkání špiček kvůli Krymu a snaze obnovit celistvost Ukrajiny

Sbírku podpořil i premiér Petr Fiala. „Ruská agrese, která trvá již déle než 600 dní, má negativní dopad právě na děti, může vyvolat traumata a psychické potíže. Sbírku pořádá Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Je to dobrá věc, která si zaslouží podpořit,“ uvedl předseda vlády ke sbírce, která se koná pod záštitou předsedy Nejvyšší rady Ukrajiny Ruslana Stefančuka a ukrajinského prezidentského úřadu.

Do pondělních 16 hodin na sbírku přispělo 163 lidí částkou 721 330 korun.

Petr Fiala @P_Fiala Paní předsedkyně PSP @market_a vyhlásila sbírku, jejíž výtěžek půjde na psychologickou pomoc ukrajinským dětem.



Sbírku pořádá Výbor dobré vůle – Nadace…

Cílem summitu je zvýšit povědomí mezi světovými lídry i širokou veřejností o nelegální ruské okupaci Krymu a jejím dopadu na stav základních lidských práv tamních obyvatel i na globální potravinovou bezpečnost.

Za Českou republiku se summitu Mezinárodní krymské platformy zúčastní prezident Pavel, premiér Fiala, ministr zahraničí Jan Lipavský, šéf Senátu Miloš Vystrčil i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

„Chceme vyslat jednoznačný signál, že Krym je součástí Ukrajiny a že v civilizovaném světě nelze připustit změny hranic za použití síly. To se bytostně týká i nás v České republice. Jako středně velký stát bychom nemohli existovat ve světě, kde by neplatila žádná pravidla a kde by si silnější národy beztrestně podrobovaly národy slabší,“ uvedla před summitem, jehož se budou účastnit představitelé čtyř desítek parlamentů, Pekarová Adamová.

Kromě představitelů většiny zemí EU účast potvrdili také zástupci Velké Británie či Kanady. V úterý prostřednictvím videohovoru na summitu vystoupí i zakladatel platformy, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Krymská platforma usiluje o obnovení územní celistvosti Ukrajiny a o ukončení ruské okupace krymského poloostrova. Vznikla v létě 2021 z iniciativy prezidenta Zelenského, sloužit má jako koordinační a konzultační fórum pro zástupce vlád, parlamentů a expertů. První ročník parlamentního summitu se uskutečnil loni v říjnu v chorvatském Záhřebu.