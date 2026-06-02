Novinka letošní turistické sezony v Šumperku dostala název Utajené velitelství železnic – podzemní úkryt.
„Objekt je v Šumperku známý také pod označením kryt pod Zámečkem. Právě odsud mělo být v případě krizové situace řízeno železniční spojení na celé Moravě. V podzemí se dochovalo původní technické i spojovací vybavení, včetně unikátního velínu s mapou tratí, modelové železnice nebo expozice věnované branné výchově v období normalizace,“ uvedla mluvčí radnice Jana Kaněvová.
Do krytu pod tehdejší železniční průmyslovkou, dnes Střední školou řemesel, se vstupuje těžkými pancéřovými dveřmi a několik desítek metrů dlouhou chodbou.
„Kryt byl vybudován v roce 1963. Tehdy všem, kdo o tom rozhodovali, vrtalo hlavou, jak stavbu v podzemí utajit před veřejností. Padlo rozhodnutí spojit to s výstavbou tělocvičny. Takže v podzemí vznikl utajený kryt, nad ním se budovala tělocvična,“ přiblížil už dříve historii místa školník Střední školy řemesel Petr Šťastný.
Součástí prohlídky jsou také příběhy významných osobností vojenských dějin Šumperka z let 1918 až 1938 a ukázky vojenských artefaktů.
S přípravou atrakce pomáhali kromě nadšenců, dobrovolníků a partnerů také studenti a učitelé z místní Střední školy řemesel.
Prohlídky je nutné rezervovat předem online
Maximální počet lidí v jedné prohlídce je 12. „Kapacita prohlídek je omezená, proto je nutná rezervace prostřednictvím stránek Turistického informačního centra Šumperk,“ doplnila mluvčí.
Během letních prázdnin budou prohlídky naplánovány vždy na pondělí, čtvrtek, pátek a sobotu. Základní vstupné stojí 90 korun, snížené 50 korun. Děti do šesti let a lidé s ZTP/P platit nemusejí.
Radnice zároveň pro letošní sezonu spustila nový rezervační systém pro všechny turistické nabídky.
Kromě nové prohlídkové trasy se ve městě se zahájením turistické sezony otevře tradičně radniční věž a expozice věnovaná čarodějnickým procesům, která návštěvníky zavede do temné kapitoly šumperských dějin. Pravidelné prohlídky budou do konce září.
O červencových a srpnových nedělích si budou moci zájemci prohlédnout město při komentovaných prohlídkách, po loňském úspěchu se vrací také interaktivní prohlídka Tajemství klášterní lékárny. Návštěvníci se na ní dozvědí zajímavosti o dominikánech v Šumperku, první šumperské lékárně, kterou provozovali, i o středověkých způsobech léčby. Jsou naplánovány denně v červenci a srpnu.
21. října 2021