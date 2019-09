KSČM bude trvat na úpravách úhrad zdravotní péče v roce 2020, Filip to projedná s Babišem

PRAHA Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa podepsal úhradovou vyhlášku rozdělující peníze na zdravotní péči v roce 2020 předčasně. KSČM trvá na tom, aby ji změnil podle požadavků takzvaného krizového štábu českého zdravotnictví, který tvoří odbory a další organizace. Šéf komunistů o tom bude jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO), řekl ve středu na tiskové konferenci ve sněmovně.

Ministr kritice nerozumí, je ale ochotný s komunisty jednat. Na zdravotní péči mělo jít v příštím roce původně 334 miliard Kč, po jednání s premiérem se pojišťovny zavázaly přidat dalších šest miliard korun.

Podporu požadavkům štábu vyjádřila v minulosti také ČSSD, Babiš už o požadavcích odborů dál jednat minulý týden ale odmítl. „Podporujeme, aby ministr úhradovou vyhlášku změnil. Myslím, že máme dostatek poslanců k tomu, abychom to zabezpečili,“ uvedl Filip. „V každém případě je to na nové jednání o dohodě o toleranci, je to jedna z našich podmínek a vláda zcela jednoznačně neplní programové prohlášení,“ dodal.

Krizový štáb požaduje ještě asi osm miliard korun navíc, přidaných šest miliard by podle něj mělo být rozděleno úhradovou vyhláškou, nikoliv nad její rámec. Nebude podle nich jasné, kam přesně peníze půjdou. Ministr zdravotnictví Vojtěch už dříve deklaroval, že vyhlášku otevírat nechce. Jeho aktuální vyjádření zatím není k dispozici.

„Vyhláška vychází z dohody segmentů zdravotní péče a do zdravotnictví dává proti letošnímu rok 24 miliard korun navíc. Pojišťovny dají nad její rámec šest miliard,“ řekl novinářům po tiskové konferenci KSČM ministr Vojtěch. Dokument je podle něj hotový a nevidí důvod, proč ho měnit. Zástupci KSČM mají podle něj jednostranné informace od štábu, ministr je ochotný s nimi jednat a poskytnout jim další fakta.



„V rámci svých zdravotně pojistných plánů navýší pojišťovny výdaje nad rámec úhradové vyhlášky. Tam jasně specifikují, kam peníze půjdou. Tyto plány schvalují orgány pojišťoven, vláda a sněmovna. Není na tom nic netransparentního,“ uvedl minulý týden Vojtěch.

Krizový štáb českého zdravotnictví tvoří Česká konfederace odborových svazů, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, Asociace českých a moravských nemocnic a další organizace sdružující pacienty, lékaře, seniory, zdravotně postižené a poskytovatele domácí zdravotní péče.

V nemocnicích je podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkové, která za štáb vystoupila, kritický nedostatek personálu způsobený nedostatkem finančních prostředků. Obávají se růstu čekacích dob na operace a vyšetření a dalších odchodů přetížených zaměstnanců.

Větší podporu chtějí odbory také pro sestry v sociálních službách a pro domácí péči, žádají také více peněz do nemocnic. Štáb chce prosadit, aby šlo do zdravotnictví devět procent HDP. V současné době je to asi 7,5 procenta. Rozpustit by se pro to podle nich měly zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven.