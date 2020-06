Komunisté chtějí vyčlenit peníze z nového rozpočtu na rozvoj online výuky i 2 miliardy pro sociální služby

Praha KSČM chce v případě zvýšení letošního schodku rozpočtu na 500 miliard korun vyčlenit prostřednictvím doprovodného usnesení peníze na rozvoj online výuky ve školách a pozměňovacím návrhem určit asi dvě miliardy na odměny pro sestry v sociálních službách.

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) ve čtvrtek řekla, že o tomto požadavku informovala ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO). Rozhodnutí o podpoře zvýšení schodku bude podle Vostré na kolektivních orgánech strany.

Vostrá řekla, že se Schillerovou probíraly, na co budou určené výdaje zhruba 137 miliard korun, které byly původně označené jako vládní rozpočtová rezerva. „Informovala jsem také ministryni, že budeme dávat mírné úpravy prostřednictvím pozměňovacího návrhu,“ dodala. Mělo by jít o vyčlenění asi dvou miliard pro sestry v sociálních službách. KSČM také trvá na konsolidaci schodku v příštích sedmi letech.



V doprovodném usnesení by sněmovna také podle KSČM měla vyčlenit peníze na online výuku, protože asi 10 tisíc žáků nebylo schopných se při uzavření škol kvůli koronaviru výuky přes internet účastnit, uvedla Vostrá. „Neměli vybavení. Peníze by měly zajistit, aby na to školy byly případně připraveny,“ vysvětlila.

V rámci změn letošního rozpočtu už nebudou komunisté s vládou probírat výdaje na obranu. „Náš požadavek na nezvyšování prostředků na tyto investice a nákupy trvá a doufám, že se projeví v rámci přípravy rozpočtu na rok 2021, kde už přijdou na přetřes i úsporná opatření,“ dodala Vostrá.

KSČM, která vládu toleruje, zatím s podporou úpravy rozpočtu ve sněmovně váhá. Kabinet proto jedná i s dalšími stranami. Zástupci KSČM hovoří o tom, že o podpoře rozhodne v sobotu širší vedení. „Já s výsledky jednání seznámím kolektivní orgány a ty udělají nějaký závěr,“ uvedla. České televizi řekla, že osobně nevidí zásadnější problém a většina bodů rozpočtu v podstatě plní usnesení stranického orgánu KSČM. „Z mého pohledu by ty peníze měly jít tam, kam mají,“ řekla.