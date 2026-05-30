Komunisty nově vede Roun. Nedokázali nás zničit, řekla při loučení Konečná

  18:48aktualizováno  19:29
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Nového šéfa si zvolili komunisté. Bude jím dosavadní mluvčí strany, volební lídr Stačilo! v loňských podzimních volbách do Sněmovny v Pardubickém kraji Roman Roun. Porazil místopředsedu strany Milana Krajču. Komunisté rozhodovali na uzavřeném jednání sjezdu, který se koná v pražském TOP hotelu.
Komunisty nově vede Roman Roun, v čele KSČM vystřídal europoslankyni Kateřinu Konečnou.

Komunisty nově vede Roman Roun, v čele KSČM vystřídal europoslankyni Kateřinu Konečnou. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Komunisty nově vede Roman Roun, v čele KSČM vystřídal europoslankyni Kateřinu Konečnou.
Komunisty nově vede Roman Roun, v čele KSČM vystřídal europoslankyni Kateřinu Konečnou.
Komunisty nově vede Roman Roun, v čele KSČM vystřídal europoslankyni Kateřinu Konečnou.
Komunisty nově vede Roman Roun, v čele KSČM vystřídal europoslankyni Kateřinu Konečnou.
25 fotografií

„Já jsem pragmatik, který chce moderní komunistickou stranu. Velmi rád bych spolupracoval v rámci ostatních levicových stran za podmínky, že Komunistická strana Čech a Moravy by byla tou vůdčí stranou v rámci spolupráce levice,“ řekl iDNES.cz Roun.

V projevu na sjezdu přiznal, že KSČM se nachází v hluboké krizi a část veřejnosti straně přestává rozumět.

Ve druhém kole voleb dostal nový předseda KSČM 94 hlasů, jeho soupeře Krajča, který zdůrazňoval obranu socialismu a odpor proti sílícímu antikomunismu. 82 hlasů.

Zájem vést KSČM měla před sjezdem celkem pětice lidí. Vedle Rouna a Krajči také šéfka pražských komunistů Petra Prokšanová, exposlanec Leo Luzar a Petr Bureš, provozovatel TV Bureš na YouTube. Prokšanová se na sjezdu kandidatury vzdala ve prospěch Krajči.

Na sjezdu už neobhajovala Konečná

S funkcí šéfky komunistů se rozloučila europoslankyně Kateřina Konečná, která se dočkala ovací vestoje.

Kateřina Konečná se loučí s funkcí předsedkyně KSČM (30. května 2026)

Hnutí Stačilo!, za které kandidovali vedle komunistů i sociální demokraté a některé další menší strany, obdrželo ve volbách do Poslanecké sněmovny 4,3 procenta hlasů a zastoupení v dolní komoře parlamentu nezískalo.

V projevu na sjezdu Konečná podle stranického webu nasepravda.cz řekla, že KSČM navzdory volebním neúspěchům neprohrála. „Ačkoliv nás pohřbívali a investovali do toho mnoho peněz a sil, přesto nás nedokázali zničit,“ řekla Konečná.

„Z politiky určitě neodcházím. Ostatně v roce 2021 nikdo nevěřil, že se podaří udělat 10 procent v evropských volbách a obsadit 12 ze 14 krajů. V posledních dvou letech jsem prošla třemi náročnými kampaněmi i složitými životními a rodinnými situacemi,“ napsala už před sjezdem Konečná na své facebookové stránce.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.