Na nutnost upravit zákony upozornil senátor a předseda Přísahy Robert Šlachta (senátorský klub ANO). Česko podle něj v tuto chvíli postrádá jasnou legislativu pro zásahy proti bezpilotním letounům. „Vždyť my nevíme, kdo může zasáhnout, kdo ho může sestřelit, kde ho můžeme sestřelit. Vždyť my jsme úplně hluší, slepí,“ prohlásil Šlachta. Vládní poslanec a ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný (Motoristé sobě) v reakci uvedl, že příslušnou normu už připravil ministr vnitra a Sněmovna ji v blízké době projedná.
Šťastný zároveň odmítl kritiku opozice, že vláda obranu podceňuje, a zdůraznil, že nedávná cesta premiéra Andreje Babiše do Izraele směřovala právě k co nejrychlejšímu získání kvalitní protivzdušné obrany. Ministr také apeloval na jednotné vystupování koalice i opozice bez politikaření. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba však kabinet nedělá dost pro ochranu před útoky levných nízkoletících dronů a obraně dává jen „ústní prioritu“, nikoli peníze v rozpočtu. Samotnou sněmovní debatu o tom, zda byl incident v Polsku provokací, označil Hřib za zbytečnou. „Spíš důležité je to, jakým způsobem my na to budeme reagovat,“ řekl.
Proti vládním přestřelkám a rozdělování společnosti na tábory „antibabiš“ a „antifiala“ se postavil jihočeský hejtman a předseda hnutí Naše Česko Martin Kuba. Kritizoval i rozhodnutí současné vládní koalice přenechat vedení ministerstva obrany hnutí SPD, což ilustroval na neúčasti českých vojáků na spojeneckém cvičení v Polsku. „Tam prostě nemůže fungovat to, že vláda vydala tenhle ten resort SPD, protože jim to vyšlo na sto osm a teď se o tom jako nebudeme moct bavit,“ prohlásil.
Upozornil, že i podle vyjádření premiéra Babiše o neúčasti na cvičení vláda předem nevěděla, což hejtman označil za „strašně nebezpečný faktor“ současného kabinetu. Šťastný namítl, že české pozvání na akci nepřišlo, a rozhodnutí resortu obrany označil za standardní.
Minář to má jako byznys, tvrdí Šťastný
Diskuse se následně přesunula k nedělní demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii na pražské Letné i k událostem 17. listopadu. Ministr Boris Šťastný zdůraznil, že vláda názory občanů vnímá, zároveň ale zpochybnil údaje organizátorů o účasti až čtyř set tisíc lidí a odvolal se na propočty, podle nichž dorazilo výrazně méně demonstrantů.
Ostře se pak vymezil proti předsedovi spolku Mikuláši Minářovi. „Víte, pan Minář to má jako podnikatelský záměr za mě. On je profesionální aktivista, v podstatě byznysový aktivista, který tady svolává demonstrace a z toho má příjem,“ prohlásil Šťastný s tím, že spolek podle něj hospodaří s desítkami milionů korun ročně bez transparentního vyúčtování. Později v debatě také označil aktivity za „protestní byznys.“
Šťastný zároveň odmítl, že by vláda ustoupila od plánu zrušit koncesionářské poplatky a převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. „Žijeme v parlamentní demokracii, nedochází tady k žádnému ohrožení svobody člověka, nezávislosti médií,“ prohlásil ministr s tím, že konkrétní podobu změn ve financování veřejnoprávních médií představí premiér Andrej Babiš na začátku příštího roku.
Podle Zdeňka Hřiba však lidé na Letnou nepřišli jen kvůli poplatkům, ale kvůli celkovému směřování kabinetu, který podle něj místo řešení drahého bydlení a vysokých hypoték vede „kulturní války“ po vzoru Maďarska či Slovenska. Kriticky se k postupu koalice při prosazování mediální novely postavil i jihočeský hejtman Martin Kuba.
V diskusi o oslavách 17. listopadu pak Hřib zaútočil na nepřítomného šéfa Sněmovny Tomia Okamuru (SPD) za jeho účast na pietním aktu u pražské Hlávkovy koleje. „Ale přijde mi jako ještě možná ostudnější skutečnost, že komerční nácek Tomio Okamura tady exhibuje u Hlávkovy koleje...“ Moderátor ho poté napomenul, aby v debatě takové nálepky a výrazy nepoužíval.
České spory jsou ve srovnání se světem malicherné, míní Kamberský
Úvodní expertní část nedělní debaty České televize otevřelo téma dopadu ruských objektů na polské území a následné reakce českých politiků. Bývalý ministr obrany Karel Kühnl označil incident za zjevnou ruskou provokaci, která by měla být „jeden z budíčků“ pro celou Sněmovnu.
Diskuse se následně stočila k vyjednávání o ukončení války na Ukrajině a k přístupu amerického prezidenta Trumpa k ruskému protějšku Putinovi. Politoložka Anna Shavit upozornila, že série válečných konfliktů Trumpovi nepřináší domácí politické body, a proto potřebuje „velký úspěch“. Podle novináře Jaroslava Spurného ale ruský prezident z mezinárodních setkání těží hlavně doma, kde vystupuje „jako jeden ze tří státníků, který o něčem rozhoduje“. K reálnému jednání o míru Putina podle Spurného přimějí až „velmi zásadní spory uvnitř ruského vedení“.
V závěru se hosté zaměřili na stav české demokracie po nedávných statisícových demonstracích na pražské Letné. Komentátor Lidovek.cz Petr Kamberský vnitropolitické spory o financování veřejnoprávních médií či zahraniční reprezentaci nepovažuje za ty nejpalčivější. „Ve skutečnosti ty naše konflikty jsou vlastně jako drobný a nikoho neohrožující,“ prohlásil Kamberský s tím, že v porovnání se zbytkem světa žijí Češi v bezpečné, klidné a bohaté zemi.
|
20. listopadu 2026