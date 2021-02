Kuba o nouzovém stavu: Nemohli jsme být jako poslanci, kteří něco odhlasují, zhasnou a jdou domů

Praha Pro šéfa Asociace krajů a jihočeského hejtmana Martina Kubu (ODS) bylo nejdůležitější, aby se během jednání o novém nouzovém stavu hejtmani nerozštěpili.

Lidovky.cz: Proč hejtmani vyšli vládě vstříc?

Dívám se na to tak, že ne vlastní vinou se hejtmani dostali do situace, kdy museli zachraňovat to, co se nepovedlo ve sněmovně (ta ve čtvrtek neschválila návrh vlády na prodloužení nouzového stavu – pozn. red.). Tím nemyslím, že by to byla chyba opozice. Vláda si nebyla schopná sehnat podporu pro řízení pandemie. Kraje do toho byly bohužel vtaženy. Hejtmani museli diskutovat o nouzovém stavu, z nějž je dnes politický symbol, aniž by si pod ním lidé uměli přesně představit, co znamená.

Lidovky.cz: Co pro vás bylo během jednání nejdůležitější?

Udržet kraje pohromadě, abychom postupovali jednotně, aby nedošlo k rozdělení republiky na různé části. Máme-li rozvolňovat, měla by to být koordinovaná záležitost, aby nedocházelo k migraci lidí z kraje do kraje, což by vzhledem k mutacím viru a skutečnosti, že v některých regionech je relativní klid, mohl být problém.

Lidovky.cz: Co vedlo nakonec k jednotnému postupu krajů včetně Prahy, jež avizovala možnost vyhlášení stavu nebezpečí?

Rozhodující bylo to, že jsme chtěli postupovat jednotně a být kolegiální vůči kolegům, kteří mají situaci v krajích velmi komplikovanou, abychom alespoň na nějakou dobu situaci překlenuli. Byť jsme byli připraveni na postupné rozvolňování, ale domnívám se, že by se to nemělo dělat během 72 hodin o víkendu. Dohodě pomohlo, že jako hejtmani víme, že se nemůžeme chovat jako opoziční či vládní poslanci, kteří něco odhlasují, zhasnou a jdou domů.

Hejtmani v krajích žijí, mají nejen lidskou, ale i právní odpovědnost. Navíc hejtmani nejsou ti, kdo nařizují opatření. Ve veřejném prostoru jsem zaznamenával politický souboj ve stylu „ukažte Babišovi, že to kraje umí řídit lépe“. Všem ale na rovinu říkám, aby se podívali do zákona, jaké má hejtman pravomoci. Z protiepidemických opatření nenařizuje hejtman vůbec nic. Nenařizuje, jestli je restaurace otevřená, či nikoli. To vše se řídí zákonem na ochranu veřejného zdraví.

Lidovky.cz: Hejtmani uvedli požadavky, jež vláda musí splnit, aby nepřišla o jejich důvěru. Co z toho je pro vás klíčové?

Pro mě je nejdůležitější otevření škol při udržení bezpečného vstupu. Za sebe říkám, že to byl důvod, proč ještě nouzový stav mít. Považuji ho za dostatečný právní rámec, aby v něm vláda zajistila potřebné pro testování ve školách. Za druhé je pro mě důležité, aby se vláda dohodla a prosadila protiepidemickou legislativu, abychom za dva týdny na sebe zase nekoukali, že nouzový stav skončil a vláda a opozice nejsou schopné se dohodnout, jak pokračovat dál.

Lidovky.cz: Nebojíte se, že vyhlášení nouzového stavu ještě havaruje, protože se sezná, že není v souladu s ústavním pořádkem?

Vyhlášení ale přece nedělají hejtmani, to činí vláda. My se jen snažili řešit situaci. Některé důvody jsou trvající, jiné jsou nové. Podíváte-li se na dění v Karlovarským kraji, kde 60 procent nakažených má britskou mutaci viru, jde o fenomén, který tu před deseti měsíci nebyl. To výrazně zrychluje šíření viru v regionech. Bezesporu jsou v pandemii nové jevy. Avšak odpovědnost za vyhlášení nouzového stavu padá na vládu. My se jen snažili najít vládě a opozici nějaký prostor pro jednání.