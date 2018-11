Vášnivý kuřák Kubera nestihl hlasování o zmírnění zákazu kouření v hospodách

PRAHA Nově zvolený předseda Senátu Jaroslav Kubera nestihl středeční hlasování o zmírnění zákazu kouření v hospodách. Sám je přitom vášnivým kuřákem a zmírnění zákazu prosazuje. Senátor Václav Hampl, který se o post šéfa Senátu také ucházel, o Kuberovi na Twitteru napsal, že jednání nestihl, protože kouřil na nádvoří. „Vůbec jsem nikde nekouřil. On prostě nezvládl tu porážku,“ reagoval předseda.

„Fun fact ze @SenatCZ: Nový předseda a vášnivý kuřák Jaroslav Kubera nestihl hlasovat o zmírnění zákazu kouření v hospodách kvůli tomu, protože zrovna kouřil na senátním nádvoří,“ napsal na svém twitterovém účtu předseda senátního Výboru pro záležitosti EU Václav Hampl z KDU-ČSL.



„Já zásadně toho pána nekomentuji, ale pravdu vám řeknu. Připravoval jsem organizační výbor pro plénum, které bude o platech a vůbec jsem nikde nekouřil. Je to blud, on prostě nezvládl tu porážku a to já ani nemohu komentovat, ani nebudu,“ řekl pro server Lidovky.cz Jaroslav Kubera z ODS.



„Protože nám sněmovna samozřejmě šikovně posílá platy, aby za debila byl Senát a ne sněmovna. Abychom to byli my, kdo rozhodne, kdo bude ten blbej,“ upřesnil občanský demokrat. „Já nejsem na Twitteru, ani na Facebooku, takže mám pokoj, ať si tam píše, co chce,“ dodal.

„Kdybych hlasování stihl, tak bych určitě hlasoval pro zmírnění protikuřáckého zákonu, ale stejně by to nemohlo,“ řekl Kubera.



Poražený Hampl již ve středu přiznal, že ze zvolení Kubery nemá radost. Především mu vadí Kuberovy postoje k Evropské unii. „Aby nedošlo k nedorozumění, tak panu předsedovi jsem včera pogratuloval a dnešní jednání řídí velmi dobře. Příhoda prostě musela ven, celkem jsme se jí napříč plénem zasmáli. Dobíhají občas všichni. Je pravda, že ..ne kvůli tomu, že by kouřili - ostatně novela schválena nebyla,“ napsal ve středu pod příspěvek senátor z řad lidovců.



Zmírnění nevyšlo

Senát už v prvním kole projednávání odmítl další pokus o zmírnění protikuřáckého zákona. Novela počítala mimo jiné s tím, že v hospodách by mohly být kuřárny bez obsluhy. Podobný senátorský návrh horní komora zamítla loni v prosinci. Téměř totožnou poslaneckou předlohu pak odmítla Sněmovna letos v květnu.



Proti novele se postavil právě Václav Hampl, kterému se „nelíbí škubat pořád s právním prostředím“. Podle něj si kuřáci i majitelé hospod na přísná protikuřácká pravidla už „v zásadě zvykli bez velkého remcání“.



Další projednávání novely naopak podporovali Jiří Čunek (KDU-ČSL), Jiří Vosecký (STAN) a Miloš Vystrčil (ODS). Podle něj by si minimálně zasloužilo vyškrtnout ze zákona zákaz prodeje alkoholu osobě, která by pak mohla pod jeho vlivem ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek. Toto ustanovení podle Vystrčila předpokládá, že „každý číšník bude lepším prognostikem než (Miloš) Zeman s (Václavem) Klausem dohromady“.



Protikuřáckým zákonem se v dubnu zabýval Ústavní soud, který odmítl zrušit úplný zákaz kouření ve veřejných prostorech a v zákoně provedl jen dílčí škrty.