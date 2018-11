Kubera: Píšeme zákony jako pohádku, v tom se nevyznají ani právníci, to může Senát změnit

PRAHA Úkolem státu je chránit bezpečnost občanů, ale jinak se stát má chovat velmi střídmě, dělá to však úplně obráceně, tvrdí nový předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Senátoři by podle něj neměli hlasovat pro další regulace a ­zbytnění státu. Rozhovor s Jaroslavem Kuberou připravil pro sobotní LN Martin Shabu.

LN: Čím chcete přesvědčit veřejnost, že jít volit do Senátu má smysl?

Běžná veřejnost tuto otázku tak citlivě nevnímá, protože každý občan má svých tisíc starostí. Zajímá se vždycky o Senát, když vypukne nějaká kauza, pak to žije vlastním životem. Kdežto když je doba klidná, celkem to nikdo neřeší. Udělal jsem nedokonalé přirovnání, že Senát je jako sbor profesionálních hasičů, který sedí na základně, v­ uvozovkách nic nedělají, a teprve když začne hořet, jsou jim všichni vděční, že uhasili oheň, než dojde k jejich domu. To nejdůležitější je svoboda – to je to klíčové, ale bohužel je to přesně to, co si v běžném životě moc neuvědomujeme. Často jásáme, když je omezena svoboda jiných, protože máme dojem, že se nám to líbí, a vzápětí vidíme, že se nás to také dotýká. Často si myslíme, že jen my máme právo na ten správný názor a všechno jiné je špatné, tak to omezíme. Třeba když se vrátím k svému oblíbenému tématu, že kuřáci jsou tu vydáváni za zločince, ale stát se od nich neštítí každý rok inkasovat 90­ miliard korun, tam už zdraví není na prvním místě. Samozřejmě, že lidé dělají plno neracionálního, kdyby ne, vymřeli bychom. Ale pořád jsou skupiny, které chtějí omezovat, a nejhorší je, když jsou to malé skupiny a ovlivňují většinu. Na jednoduchých tématech je snadné rozdělit společnost na půlky.

LN: A čím vy osobně jako předseda Senátu chcete tedy v příštích šesti letech přispět k tomu, aby lidé pochopili, že volit do Senátu má smysl?

Budu lidi přesvědčovat o tom, že Senát má smysl, ale nutit volit nikoho nebudu. Každý si může žít podle svého. Dnes je svět tak poblázněný, že nám chce nařizovat, kdy máme jít spát, kdy máme vstávat, kdy nakupovat a co. To jsou myšlenky, které jsou mi cizí, a­ budu proti nim bojovat. Normální regulace je přirozená, ale ta přehnaná, kde stát zasahuje do života lidí, kde mu do toho nic není, tu by Senát neměl podporovat. Úkolem státu je chránit bezpečnost občanů, jinak se stát má chovat velmi střídmě, ale dělá to úplně obráceně. Role Senátu je nehlasovat pro další regulace a zbytnění státu: Czech Tourism je příkladem toho, že čím víc bude agentur, tím víc bude kauz. Musí dojít k zásadní změně legislativy, my píšeme zákony jako pohádku Boženy Němcové, v tom se nevyznají ani právníci. V tom může Senát na veřejnost zapůsobit – zakážeme třeba strážníkům měřit rychlost, protože to nemá smysl, zrušíme bodový systém, protože nás to nespasí.

LN: Budete umět potrápit pana prezidenta? Umíte omezit jeho expanzivní schopnosti, kdy chce vyplnit kdejakou skulinu moci?

To jsme zase u toho, já nechci jenom někomu škodit podle hesla „když nemůžu pomáhat, budu aspoň škodit“. Nad tím se přece musejí zamyslet jiní: když dneska lidi demonstrují proti Zemanovi, musejí si uvědomit, že to byli oni, kdo prosazovali přímou volbu, aniž by řekli, jak se to bude projevovat. Každý, kdo bude zvolen přímou volbou – nemusí to být hned Zeman – má pocit, že má silnější mandát, než když se volí celá strana. Jediná cesta je zrušit přímou volbu, ale to nemá podporu, nebo ji tedy alespoň upravit tak, aby se to nedělo. Ale to už se netýká tohoto prezidenta, ten už to dokroutí. Správné je leda jít mírnými kroky, přemlouvat ho, aby nedělal některé věci, které škodí i­jemu. Vezměte si ale teď tu šarádu ve sněmovně kolem nedůvěry – někteří poslanci mluví tak, že prezident je vedle toho mejdlíčko, ale toho si nikdo nevšímá. Ale z druhé strany se jich zastanu: sledoval jsem vystoupení Theresy Mayové v britském parlamentu kvůli brexitu, a­když se na to podívám českýma očima, vůbec si neumím představit, jak by vypadaly články, kdyby se takhle chovali naši poslanci. Proti tomu je naše sněmovna procházkou růžovým sadem.