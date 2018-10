Kubera, Růžička, Hampl, Drahoš... Strany licitují o šéfa Senátu, rozhodne lanaření

PRAHA Sociální demokrat Milan Štěch strávil v křesle šéfa horní komory českého parlamentu dlouhých osm let. Ve sněmovně se mezitím vystřídali tři předsedové, ve Strakově akademii hned čtyři premiéři. Po senátních volbách je ale jisté, že Štěch už devátý rok ve funkci ústavně druhého nejvýše postaveného politika nenačne. ČSSD přišla nejen o dvanáct křesel, ale také o dosud nejsilnější klub v Senátu, který šéfa horní komory tradičně navrhuje. O Štěchovo následovnictví se proto rozhořel boj.

Jako první se o uvolněné křeslo přihlásil Jaroslav Kubera (ODS), který svůj senátorský post obhájil na Teplicku. „To by bylo neuvěřitelné vyvrcholení celé mé politické kariéry. Strašně bych si toho považoval. Kdyby žila maminka, měla by z toho obrovskou radost,“ řekl v sobotu večer. Včera Kubera, který oznámil, že skončí jako teplický primátor (ve funkci ho vystřídá náměstek Hynek Hanza -pozn.red), své nadšení již korigoval. „Není to nic, bez čeho bych nemohl žít. Je to obrovská čest, ale spíš myslím na ODS než na sebe,“ prohlásil na TV Prima.

Kuberova nominace by byla nasnadě – dosud je místopředsedou horní komory a senátorem je od roku 2000. „Kubera je logická volba. Odráží to nejen názor našich senátorů, ale i autoritu, kterou má,“ řekl předseda občanských demokratů Petr Fiala. Strana obsadila v Senátu 17 křesel. Skoro stejně silný klub mají po volbách i Starostové a nezávislí (STAN), kteří disponují 16 senátory. A šéf frakce STAN Jan Horník naznačil, že si na post šéfa Senátu dělají naděje.

„My máme nějaký úzus, který jsme si řekli už dávno před těmito volbami a dávno v minulosti, a to, že by se měla ctít seniorita. My máme dobré matadory, lidi, kteří znají Senát zevnitř a kteří by mohli být protiváhou Hradu, vládě, koalici,“ vyjmenoval Horník. Ve funkci by si uměl za STAN představit exstarostu Krásné Lípy Zbyňka Linharta nebo někdejšího ředitele pražského Gymnázia Jana Keplera Jiřího Růžičku (nestraník zvolený za TOP 09 a STAN).

Ve hře o druhý nejvyšší ústavní post v zemi jsou ale i lidovci. Jejich klub, v němž jsou zařazeni i někteří nezávislí kandidáti, sice v Senátu přišel o jednoho zástupce, je ale s patnácti křesly třetí nejsilnější.

Pokud by šéfa Senátu navrhovali lidovci, mluví se nejčastěji o Václavu Hamplovi. „Je to jedna z možností,“ připustil pro Český rozhlas Petr Šilar, který v Senátu předsedá lidoveckému klubu. Spekuluje se také o zlínském hejtmanovi Jiřím Čunkovi, který svůj post v Senátu obhájil již v prvním kole. Sám Čunek ale včera prohlásil, že ho láká spíš funkce hejtmana než vysoký post v Praze. Osobně by pak podpořil Kuberu.

O tom, kdo se stane Štěchovým pokračovatelem, rozhodne až lanaření dosud nezařazených senátorů. Podle nepsaného pravidla šéfa Senátu navrhuje nejsilnější klub. Který to nakonec bude, není ovšem vůbec jisté, a vzhledem k těsnému pořadí senátních klubů bude rozhodovat každé křeslo.

Rozhodnou čtyři senátoři

Oficiálně se do horní sněmovny dostali čtyři senátoři, kteří kandidovali sami za sebe a mohou si tak vybrat, do jakého klubu vstoupí. Kromě neúspěšných prezidentských kandidátů – Pavla Fischera a Marka Hilšera – jsou to Jitka Chalánková a Ladislav Faktor.

Několik dalších nových senátorů ale kandidovalo za více stran a dosud se nerozhodlo, který klub posílí. Sem patří třeba bývalý rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, exposlanec Herbert Pavera nebo třetí z „prezidentských“ senátorů – Jiří Drahoš.

Bývalý šéf Akademie věd ČR se netají ambicemi, že pokud se strany nakonec shodnou na šéfovi Senátu, který by měl hrát roli protipólu Pražského hradu, byl by vhodným kandidátem právě on sám. „Říkám jasně, že se svými zkušenostmi, se svou kariérou a s tím, že jsem řídil instituci, která má 8,5 tisíce lidí, bych neměl problém s jakoukoliv funkcí v Senátu,“ řekl Drahoš serveru Lidovky.cz.

Vstup dosud nezařazených senátorů do některého z klubů každopádně pořadím velikostí stranických frakcí v Senátu zamíchá. Velké naděje si dělá klub STAN, který již včera takto „odlovil“ Beka a chce získat i Paveru. Kolem něj ale brousí také ODS. Lidovci zase cílí na Pavla Fischera. Jasněji by mělo být během dneška, kdy senátní špičky ODS, Starostů a lidovců začnou jednat o obsazení postu šéfa horní komory.