České předsednictví EU by za rok mohlo pomoci Srbsku a Černé Hoře, řekl Kulhánek. Sám u toho ale nebude

Praha Jednou z hlavních priorit z hlediska zahraniční politiky pro předsednictví České republiky v Evropské unii je posun v rozšíření bloku o země západního Balkánu. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) by považoval za úspěch, kdyby se podařilo oznámit datum, kdy by se Srbsko a Černá Hora mohly stát členskou zemí unie. Další prioritou je posilování transatlantické spolupráce. Kulhánek by chtěl, aby se v Praze uskutečnil summit EU a USA.

Z hlediska rozpočtu na předsednictví rozumí snaze hledat úspory, k debatě je podle něj možné navýšení investic do lidí, kteří budou na jednáních Českou republiku reprezentovat. Cestu vidí i ve sponzoringu a spolupráci se soukromým sektorem, řekl v rozhovoru.

Česko bude předsedat EU v druhé polovině příštího roku. Rozpočet českého předsednictví bude 1,24 miliardy korun, proti předchozímu předsednictví v roce 2009 je zhruba třetinový. Vládní ČSSD i část opozice to považují za podhodnocené, podle bruselských diplomatů je to nejnižší částka, s níž se hodlá nějaká členská země své klíčové role zhostit, a limituje to české možnosti prosadit své priority.

„Myslím, že je dobré využít i možnosti sponzoringu některých privátních firem. Protože předsednictví je také o propagaci České republiky, pochopitelně i českých firem,“ řekl Kulhánek. „Stát nemá nafukovací rozpočet a spolupráce se soukromým sektorem, pokud bude za jasně definovaných podmínek, tak může jenom pomoct,“ míní.



Aktuálně jsou vyčleněné prostředky z Všeobecné pokladní správy, zároveň ale každý resort za sebe připravuje na předsednictví vlastní výdaje. „Za sebe říkám, že pokud něco navyšovat, tak investujme hlavně do lidí, kteří nás mají v Bruselu, ale i na jednáních, které budou v České republice, reprezentovat, a mají ta jednání připravovat,“ řekl Kulhánek. Zajištění předsednictví z hlediska lidských zdrojů podle něj do velké míry rozhodne o jeho úspěšnosti.

Ekonomové a další osobnosti tento týden kritizovali vládu za to, že věnuje předsednictví malou pozornost, a za nízký rozpočet. Kabinetu adresovali otevřený dopis, v němž vyzývají k maximálnímu využití příležitosti. Jsou pod ním podepsáni například rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová nebo někdejší český velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář. Premiér Andrej Babiš (ANO) kritiku odmítl, signatáři výzvy se podle něj chtějí politicky zviditelnit.

„Je nějaký stav veřejných financí. Myslím, že je legitimní se snažit o předsednictví tak, aby to bylo z hlediska nákladů efektivní, ale zároveň tam vidím i nějaký prostor, kde se můžeme bavit o posilování, zejména z hlediska lidských zdrojů. To je debata, která pokračuje,“ doplnil ministr.

Aktuálně jsou podle Kulhánka nadefinované programové priority jednotlivých resortů. Jde o dlouhý seznam, který se bude redukovat, což se ale činí až těsně před zahájením předsednictví. Za resort zahraničí vyjmenoval tři priority. „Jednak to je západní Balkán, pak jsou to transatlantické vztahy a za třetí geografická priorita indopacifického regionu, který z hlediska ekonomického, politického i bezpečnostního získává na významu,“ řekl.

Během půlročního předsednictví podle něj není možné přijít se zásadním zlomem, doufá ale v posun v některé z agend. Co se týče západního Balkánu, je podle Kulhánka škoda, že se dosud nekonala mezivládní konference o integraci Albánie a Severní Makedonie, která by pomohla odblokovat přístupové rozhovory obou zemí do EU. I proto by chtěl, aby se během předsednictví v Česku uskutečnil summit členských států bloku se zeměmi západního Balkánu, a to například na Pražském hradě.

Babiš v týdnu také uvedl, že se ve Španělském sále Pražského hradu uskuteční summit prezidentů a premiérů členských zemí.

Už dříve Kulhánek hovořil také o nápadu uspořádat summit EU a USA. „Upřímně je to ambiciózní iniciativa, na druhou stranu, proč se o ni nepokusit,“ uvedl. Podobné summity se podle něj obvykle konají v Bruselu, považoval by za dobré i tímto jednáním přiblížit Evropu do České republiky. „Myslím, že by to bylo i hezké gesto, že Evropská unie není jenom Brusel,“ dodal.

Kandidaturu do sněmovny neplánuje

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) nebude kandidovat v podzimních sněmovních volbách. Chce zahraniční politiku uchránit před vyostřenou předvolební kampaní. Jakožto viditelný člen sociální demokracie ale stranu podpoří v kampani, řekl. Ministrem se Kulhánek stal teprve letos v dubnu poté, co ve funkci skončil Tomáš Petříček.

„Jako ministr zahraničí bych chtěl pokud možno trochu uchránit zahraniční politiku před vyhrocenou atmosférou volební kampaně. Zahraniční politika je oblast, kde bychom spíše měli hledat shodu napříč politickým spektrem. Proto bych zahraniční politiku chtěl trochu uchránit předvolební vřavě,“ poznamenal. V oblasti je podle něj potřeba udržet jistou nadstranickost a národní zájem.

Na své členství v sociální demokracii je hrdý. „Vstupoval jsem do sociální demokracie, když byla mimo jakékoli vládní angažmá. Jsem řadový člen, nikdy jsem nebyl v žádné volené funkci, ale sociálním demokratem zůstanu a chystám se sociální demokracii ve volbách volit,“ řekl.

Definitivní podobu kandidátek do říjnových voleb bude schvalovat celostátní předsednictvo ČSSD. Jednat bude pravděpodobně v polovině července. V poslední době se řešila zejména pražská kandidátní listina, ze které odstoupil bývalý ministr zahraničí Petříček poté, co ČSSD v hlavním městě požádala stranické vedení, aby na první místo obsadilo ministryni práci a sociálních věcí Janu Maláčovou. Do čela kandidátky ji ve čtvrtek navrhla i pražská krajská konference.

Postup pražské organizace kritizovali její bývalý šéf Petr Pavlík či poslanec Petr Dolínek. Upozornili na to, že obvodní organizace v Praze měly kandidáty navrhovat do poloviny března. Maláčovou, ale i bývalého šéfa Zelených Matěje Stropnického či někdejšího ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka však navrhla Praha 4 až po dubnovém sjezdu, na kterém proti Petříčkovi obhájil funkci šéfa ČSSD Jan Hamáček. Podle Pavlíka byl návrh na jejich kandidaturu v hlavním městě v rozporu s řádem přípravy voleb.