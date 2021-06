Kulhánek po summitu: NATO je s námi solidární. Už nebude platit ‚o nás bez nás‘

Praha Americký prezident Joe Biden v pondělí na summitu NATO v Bruselu ukončil éru nalomených transatlantických vztahů z éry Donalda Trumpa. Spolupráci v alianci označil za kriticky důležitou. „Chci, aby celá Evropa věděla, že Spojené státy jsou tady,“ prohlásil Biden. Ujistil, že pakt o kolektivní obraně bere Washington absolutně vážně.

V závěrech summitu se ale objevily i dvě zmínky o Česku. Jejich význam popsal pro Lidovky.cz bezprostředně po jednání aliance Jakub Kulhánek (ČSSD), ministr zahraničních věcí, který byl součástí české delegace vedené prezidentem Milošem Zemanem.



Lidovky.cz: Jak hodnotíte závěry summitu, které se týkají Česka a kauzy Vrbětice, za níž stáli ruští zpravodajci GRU?

NATO vystupuje konzistentně. Odpovídá to podpoře, která se nám dostala několik málo dní po oznámení kauzy Vrbětice formou společného prohlášení Severoatlantické rady. Dnes se to objevilo v závěrech summitu. Česká republika je v nich explicitně zmíněna. A to ve dvou oblastech. Jednak v souvislosti s ruskými aktivitami na aliančním území. To je v přímé souvislosti s Vrběticemi. Dále je zmíněna solidarita s Českou republikou a USA, co se týče umístění na seznamu nepřátel Ruska.

Lidovky.cz: Proč je to důležité?

‚Je z toho jasně vidět, že NATO je s námi solidární. Všichni členové aliance museli se závěry souhlasit a vyjádřili nám takto jednoznačnou podporu. Ukazuje to, jakou váhu aliance celé situaci dává.

Lidovky.cz: Ve středu se má odehrát schůzka Joe Bidena s Vladimirem Putinem. Jak vypadala debata o budoucnosti vztahů NATO s Ruskem?

Summit byl poměrně krátký. Trval 2,5 hodiny. Byl ale hodně symbolický. Americká administrativa ho využila, aby zdůraznila, že se chce v NATO plně angažovat. Vnímá význam aliance pro Ameriku. Odpovídalo tomu i Bidenovo vystoupení. Mimochodem zdůraznil, že bude o všech věcech směrem k Rusku se spojenci mluvit. Potvrdila se ochota spolupracovat v rámci NATO.

Lidovky.cz: Nakolik konkrétní byl americký prezident Joe Biden při popisu vztahů aliance s Ruskem a jejich budoucnosti?

Zopakoval, co od americké administrativy slýcháváme ve vztahu k Rusku dlouhodobě. Říkají, že nějakou komunikaci jsou připravení vést, ale také dodávají, že na jakékoli ruské agresivní kroky – ať už v oblasti kybernetické bezpečnosti či jinak destabilizujících tahů – Washington odpoví. Amerika bude nekompromisní. Na druhou stranu říkají, že existují oblasti, o nichž se můžeme bavit.

Lidovky.cz: S čím vystoupil na summitu prezident Miloš Zeman?

Vystoupení státníků byla na čtyři pět minut. Prezident Zeman koncipoval to své k problematice Afghánistánu a vlastně se i v tomto kontextu dotkl širší problematiky boje proti mezinárodnímu terorismu. Držel svůj konzistentní názor, že stažení (aliančních vojsk) byla chyba. Upozornil na bezpečnostní rizika nejen pro Afghánistán, ale i pro euroatlantickou bezpečnost. Tedy že hrozí, že se Afghánistán může znovu stát základnou pro teroristy.

Prezident též připomněl památku našich a aliančních vojáků, kteří padli či byli zraněni v Afghánistánu. V tomto duchu to bylo silné vystoupení. Téma rezonovalo i v jiných vystoupeních, jejichž základní linkou bylo: co nastane po stažení ze země. Jednak je potřeba dál v Afghánistánu pomáhat, ať už se to týká výcviku či finanční podpory bezpečnostních sil. Je to ale spojené s řadou otazníků a s nejistotou.

Lidovky.cz: Závěry summitu obsahují v úhrnu desítky bodů. Co bylo to nejdůležitější?

To klíčové a podstatné je to, že části věnované potřebě spolupráce obou břehů Atlantiku nejsou planými frázemi, ale odrážejí se i v přístupu Bidenovy administrativy. Důležité také je, že by nemělo platit „o nás bez nás“. O americko-ruských vztazích jsou Američané připravení informovat spojence v NATO. V tom se zachovává alianční jednota.