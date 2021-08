Kulhánek volá po nastartování české tweetové diplomacie. U jaké ambasády se mají velvyslanci inspirovat?

Doba, kdy diplomaté sázeli na osobní kontakt a diskrétnost, až téměř neviditelnost, je neodvratně pryč. Její odchod do pohřebiště dějin ještě uspíšila covidová pandemie, která téměř na dva roky přesunula jednání v zájmu protiepidemických opatření do onlinu. Byť se některé staré praktiky patrně navrátí do zaběhnutých kolejí, digitální svět se nevzdá a část diplomacie pohltí navždy. Štěstí přeje připraveným.