Zaorálek: Každý pracovník v kultuře má dostat 60 tisíc, Babiš mé požadavky bere vážně

Praha Od pondělí se na čtrnáct dní zavírají divadla a další kulturní instituce. Lubomír Zaorálek říká, že tyto restrikce dopadly na kulturu nikoliv, že je nevýznamná a lze ji obětovat, ale protože funguje na živém kontaktu.

Lidovky.cz: Při oznámení nových omezení v kultuře mě zarazila formulace, že půjde o volnočasové aktivity a tento krok se nedotkne ekonomiky. To je přece nonsens, vždyť v kultuře pracuje množství lidí a ti jsou ekonomicky ohrožení. Co je to za slovní ekvilibristiku?



Berete mi to z úst, protože to samé jsem už několikrát říkal, naposledy na zasedání vlády a také to nebylo poprvé. Znovu jsem opakoval, že není šťastné používat větu, že se to týká pouze volnočasových aktivit, a tím pádem se to nedotkne ekonomiky.