Kulturista dostal za schválení vraždy pokutu 15 tisíc, chce ale veřejný soud. V kauze neuvízl sám

CHOMUTOV/PRAHA Na svérázného kulturistu Filipa Grznára dopadl trest za to, že veřejně pochválil loňskou vraždu v Chomutově. Střelec tam připravil třinácti ranami o život příbuzného místních Romů. Sportovec na videu násilnému činu přitakal a podle zjištění serveru Lidovky.cz mu za to soud dal pokutu 15 tisíc korun. Grznár se s ní nesmířil, jeho kauza se tak projedná veřejně. Spolu s ním v případu figuruje dalších šest lidí.

„Dobrou věc (střelec) udělal. Problém je v tom, že zk***ená česká justice ho bude posílat za katr, hrozný. A cikáni chtějí dělat nepokoje a vyhrožují jeho rodině. Jestli to udělají, tak pro ty cikány jedu do Chomutova a vyvraždím to,“ hřímal kulturista a příležitostný zápasník na videu, které pořídil loni v červnu. Právě svými prostořekými výroky proslul především.

Videozáznam byl jeho komentářem k tragickému incidentu z loňského května na chomutovském sídlišti Písečná. Petr Benda tam zavraždil Radka Š., který se po ostré hádce s příbuznými snažil z místa odjet v dodávce. Předtím naboural do několika zaparkovaných vozů. Benda si vyložil konflikt jako teroristický útok, proto vyběhl s nabitou berettou z domu a opakovaně stiskl spoušť. Radek Š. okamžitě zemřel.

Kriminalisté svérázného sportovce kvůli videu obvinili z násilí vůči skupině obyvatel a schvalování trestného činu. Lidovky.cz nyní zjistily, že Grznárův případ se už dostal na stůl soudu. Okresní instance v Chomutově mu trestním příkazem, tedy bez veřejného projednání, uložila pokutu 15 tisíc korun. Kulturista zaplatit odmítl, podal takzvaný odpor a soud tedy vyřídí jeho kauzu ve standardním hlavním líčení.

„Trestat za věc, která člověku rozhodně nemůže připadat jako trestný čin, je prostě blbost,“ reagoval pro Lidovky.cz Grznár. Ačkoliv uhrazením částky mohl mít případ za sebou, zvolil si raději klasický soudní proces. Je přesvědčený, že se očistí. Navíc kalkuluje s veřejnou pozorností během soudu. „Hodí se mi to z hlediska sledovanosti,“ poznamenal.

Trestné příspěvky pod videem

Lidovky.cz zjistily, že Grznárův případ má širší rozměr. „V průběhu vyšetřování se na internetu zjistily další obdobné příspěvky vyjádřené písemně,“ potvrdil serveru Lidovky.cz náměstek chomutovského státního zástupce Zdeněk Krupička. Policii odhalení dalších pachatelů nedalo příliš práce. Byli to autoři komentářů, jež se sešly pod Grznárovým videem a které rovněž přisvědčily, v několika případech rasisticky, chomutovské vraždě.

Policie tak obvinila dalších šest lidí, soud se s nimi vypořádal obdobně jako se svérázným svalovcem. Za schvalování trestného činu a podněcování k nenávisti vůči skupině osob jim dal trestní příkaz. „Byly uloženy tři podmíněné tresty v rozmezí tří až šesti měsíců s odkladem na zkušební dobu jednoho roku a tři peněžité tresty ve výši deset tisíc korun,“ sdělila serveru Lidovky.cz místopředsedkyně chomutovského soudu Lenka Chalupová.

Podle zjištění serveru Lidovky.cz šlo o pachatele z různých částí České republiky, pocházejí například z Plzně, Prahy, Chlumce nad Cidlinou, Karlových Varů či Opavy. Jejich případy ale v soudní síni pokračovat nebudou, na rozdíl od Grznára trest akceptovali. „Kromě jednoho trestního příkazu (Grznárova) jsou všechny ostatní pravomocné,“ podotkla soudkyně Chalupová.

Petr Benda dostal za vraždu z rozmyslem původně 12,5 let vězení. Vrchní soud v Praze však po jeho odvolání částečně uznal argumentaci, že zbraň vzal do ruky ze strachu o lidi v sousedství. Jeho konání vyhodnotil coby vraždu bez rozmyslu a trest mu srazil na sedm let. Benda už sedí za mřížemi, do vězení nastoupil 1. října. Vrchní státní zastupitelství poslalo nejvyššímu žalobci podnět, aby podal dovolání a kauzu posunul před Nejvyšší soud.