Proměna Slavie má stát 700 milionů, ale do soutěže se nikdo nepřihlásil

Po krachu stamilionových projektů na novou sportovní halu měla být velká proměna KD Slavie v centru Českých Budějovic novou velkou chloubou a zásadní akcí krajského města. Vše postupuje celkem podle plánů, přesto je budoucnost historického objektu znovu nejistá.

V pondělí měl být poslední den pro přihlášení uchazečů do soutěže na rekonstrukci a dostavbu. Jenže firmy stále jen posílají další dotazy a soutěž nemůže skončit.

I přes dřívější výhrady je zatím nové vedení budějovické radnice připravené pokračovat v projektu přestavby KD Slavie a jeho okolí, který rozpracovalo už minulé vedení. Zástupci města si však nejsou jistí, zda bude v rozpočtu dost peněz a zda si pak na sebe Slavie dokáže provozem vydělat.

„Deset z jedenácti současných radních je nových, uspořádali jsme proto už dvě schůzky, na nichž se s projektem seznamujeme, abychom o něm měli všichni dost potřebných informací. Určitě v něm chceme pokračovat, ale je nutné posoudit jeho proveditelnost,“ sdělil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Přes 700 milionů, nebo ještě víc?

Vedení města dělá největší starost vysoká cena projektu, která se z původních 560 milionů vyšplhala až na téměř tři čtvrtě miliardy. Politici si proto chtějí udělat nový cenový odhad, aby s jistotou věděli, zda se částka za poslední měsíce ještě nenavýšila a město si stavbu stále může dovolit.

„Minulé zastupitelstvo si odhlasovalo, že na rekonstrukci KD Slavie vyčlení z rozpočtu 730 milionů. Nyní musíme udělat nové nacenění, abychom předešli situaci, kdy se pustíme do stavby, na kterou nebudeme mít dostatek financí,“ vysvětlil Maroš.

Na akci, která by měla být největším investičním projektem tohoto volebního období, je nyní vypsaných pět výběrových řízení. Nejdůležitější tři se týkají zhotovitele stavby, dodavatele audiovizuální techniky a kuchyňského vybavení. Zbylé dvě řeší personální obsazení na pozice koordinátora bezpečnosti práce a na technický dozor investora.

„Řízení na dodavatele kuchyňského vybavení a audiovizuální techniky jsou již uzavřená, v obou případech se přihlásili dva uchazeči. Nyní se musí sejít výběrová komise, která rozhodne, kdo z uchazečů zakázku získá,“ uvedl Maroš.

S komplikacemi se ale potýká nejdůležitější z výběrových řízení na zhotovitele stavby. I to mělo být stejně jako ostatní ukončené v pondělí, o zakázku však zatím nikdo neprojevil oficiální zájem.

„Nepřišla žádná nabídka, soutěž tedy prodlužujeme až do 1. prosince. Ale předpokládáme, že se termín protáhne kvůli upřesňujícím dotazům od zájemců,“ sdělil Maroš.

Přestavba Slavie by měla poskytnout útočiště mnoha kulturním institucím, které ve městě sídlí a dlouhodobě se potýkají s nevyhovujícími prostory pro svá vystoupení. V prvním patře má být sál pro koncerty, přednášky, klubové kino a podobně. Druhé patro zaplní kavárna, restaurace či bar.

Stavební úpravy mají proměnit i přilehlé okolí budovy. K vodě povedou od Slavie odpočinkové schody. Stavební firma bude mít za úkol obnovit i venkovní scénu s parčíkem, který by měl sloužit pro koncerty a další vystoupení.

Nové vedení si udělá vlastní kalkulaci

Když minulé vedení s projektem rekonstrukce přišlo, sneslo se na něj mnoho otázek. Současnou koalici, která byla v té době v opozici, nejvíce zajímaly provozní náklady a tvrdila, že kulturní centrum nedokáže fungovat bez dotací od města.

„Ta čísla vychází z předpokladu, že tam bude v průměru každý den jedna akce pro 300 osob. To je myslím pro Budějovice nereálné. Radnice nemá přesnou představu, jak moc to bude muset dotovat. A to nemluvím o tom, že už při rekonstrukci se mohou objevit další nepředvídatelné věci, což je u takto starých budov časté,“ varoval dříve opoziční zastupitel a hejtman Martin Kuba (ODS).

V současnosti ale nové vedení města tento problematický aspekt Slavie neřeší, neboť není pro aktuální rozpočet zásadní. „Zabývat se provozními náklady Slavie bude aktuální až v rozpočtu na rok 2025, nyní se musíme zaměřit hlavně na současný rozpočet. Určitě je to ale důležitá součást projektu a nesmíme ji podcenit,“ uvedl Maroš s tím, že minulá koalice již nějaké propočty měla, ale toto vedení města je k nim spíše skeptické.

„Určitě si uděláme své vlastní kalkulace, na jejichž základě budeme jednat. Zatím ale nedokážeme říct, které instituce budou kulturní dům využívat nebo se do něj zcela přesunou,“ řekl Maroš.

Podle Martina Koláře, odborného konzultanta pro investiční odbor radnice, stála provozní analýza především na nájemném. To se ale nyní změnilo.

„Slavie má teď potenciál propojit se s kulturními akcemi navázanými na soutěž o Evropské hlavní město kultury a vypomoci s novou kulturní strategií města. Vše je nejprve nutné prodiskutovat s novým vedením radnice,“ vysvětlil Kolář.