Řidiče oslnilo slunce, na přechodu srazil ženu s kočárkem a šestiletým dítětem

Autor:
  9:51aktualizováno  9:51
Řidič osobního vozidla srazil v pražských Kunraticích ve čtvrtek ráno na přechodu pro chodce ženu s kočárkem a šestiletou holčičku. Ženu, dívenku i batole převezli záchranáři do nemocnice s lehkými zraněními. Podle informací fotoreportéra iDNES.cz starší řidič chodce zřejmě přehlédl kvůli ostrému slunci.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Redakci iDNES.cz událost potvrdil mluvčí pražských policistů Richard Hrdina a mluvčí záchranky Jana Poštová.

Řidič srazil na přechodu v pražských Kunraticích ženu s kočárkem a šestiletým dítětem. (4. září 2025)
Řidič srazil na přechodu v pražských Kunraticích ženu s kočárkem a šestiletým dítětem. (4. září 2025)
Řidič srazil na přechodu v pražských Kunraticích ženu s kočárkem a šestiletým dítětem. (4. září 2025)
Řidič srazil na přechodu v pražských Kunraticích ženu s kočárkem a šestiletým dítětem. (4. září 2025)
11 fotografií

„Žena utrpěla lehká zranění v oblasti nohou, dívenka utrpěla lehká zranění hlavy,“ sdělila Poštová s tím, že do nemocnice převezli na pozorování i batole z kočárku, tomu se při nehodě nic nestalo.

Podle Hrdiny se nehoda stala nedaleko známého kunratického rybníku Šeberák. „Příčiny nehody dále vyšetřují dopravní policisté,“ řekl.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.