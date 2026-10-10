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Pětistovka za hlas? Policisté prověřují možné kupčení s hlasy v Českém Těšíně

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  12:14aktualizováno  12:14
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Policie se zabývá podezřením na kupčení s hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Podezření se dosud nepotvrdilo. Policisté už prověřili řadu informací a na případu dál intenzivně pracují, řekla v sobotu policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Na incident upozornil analytik Pirátů Janusz Konieczny. Někdo podle něj nabízel za hlas 500 korun lidem bez domova.

„Podle některých svědectví se tak stalo nedaleko náměstí v Českém Těšíně, tedy lidem registrovaným na radnici. Je to nelidské, nehumánní a odporné. Někteří politici s problematickou minulostí vědí, že by je téměř nikdo nevolil, a proto si hlasy zajišťují tímto ostudným způsobem,“ konstatoval Konieczny.

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Konieczny rovněž uvedl, že Okresnímu státnímu zastupitelství v Karviné podal v pátek trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu maření přípravy a průběhu voleb.

Oznámení se podle něj týká kampaně jednoho z kandidujících uskupení, které českotěšínským obyvatelům slibovalo neomezenou konzumaci alkoholu v konkrétní den u konkrétních restaurací, pokud v komunálních volbách vyhraje.

Štětínská potvrdila, že se oznámením o kupčení s hlasy policisté zabývají. „Policisté již prověřili řadu informací a vytěžili množství osob. Do současně doby se podezření nepotvrdilo, nicméně policisté na případu intenzivně pracují i nadále,“ konstatovala policejní mluvčí.

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Pětistovka za hlas? Policisté prověřují možné kupčení s hlasy v Českém Těšíně

ilustrační snímek

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