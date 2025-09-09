Kupka chystá novinku. Do výdejních boxů půjde doručit i SPZ a technický průkaz

O chystané změně na úterní konferenci „Od vizí k výsledkům: Česko na cestě k digitální budoucnosti“ hovořil ministr dopravy Martin Kupka z ODS.
Doručování do výdejních boxů ministerstvo zavedlo v červenci a od té doby jej využilo 15 000 žadatelů o náhradu za řidičský průkaz s končící platností. V budoucnu by bylo podobným způsobem možné zasílat i průkazy pro čerstvé držitele, kteří složili zkoušky v autoškole.
Doručení řidičského průkazu nebo v budoucnu i registrační značky nebo technického průkazu funguje stejně jako při doručení zboží z e-shopu, kdy má zákazník možnost zvolit volný výdejní box ve svém okolí nebo si nechá zásilku doručit do výdejního místa. Poplatek za takové doručení je 100 Kč. Nadále zůstává možnost nechat si doručit vyměněný průkaz bezplatně na vybraný úřad obce s rozšířenou působností.
Celkově Portál dopravy za dobu fungování zaznamenal 2,5 milionu přihlášení a celkem 400 000 podaných žádostí. V rámci portálu funguje i platební brána, přes kterou je možné zaplatit správní poplatek.
V České republice sice už není nutné mít řidičský průkaz fyzicky u sebe, ale stále je povinné, aby byl platný. V druhém letošním pololetí by o výměnu řidičského průkazu mělo podle ministerstva žádat okolo 400 000 řidičů.
Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL, který má ve vládě na starosti i digitalizaci, stát dosud digitalizoval 1437 služeb veřejné správy. To je ale jen necelá čtvrtina z jejich celkového počtu. Na konci roku by to mělo být celkem 2048 služeb. Původně se přitom podle vlády měly všechny služby digitalizovat do letošního února.
Na konci minulého roku ale poslanci schválili na návrh vládní koalice dvouletý odklad zákona o právu občanů na digitální služby. Více než 2000 služeb zároveň dostalo výjimku a kvůli malému využití digitalizovány být nemusí.
Letošní ročník Týdne pro Digitální Česko od 8. do 14. září se zaměřuje na přípravu na povolání, která dnes ještě neexistují, využívání AI a práce s daty. Řeší také bezpečnost na internetu, prevenci kybernetických hrozeb a současné inovace v IT odvětví.
Samotný program tvořený z kurzů, přednášek a diskusí o rozvoji digitalizace je určený pro širokou veřejnost. Celkem se bude konat přes 300 akcí. Programu se účastní více než 160 partnerů z akademické sféry, knihoven, firem, neziskového sektoru i státní správy.