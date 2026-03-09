Kupka představí stínovou vládu ODS, má být protiváhou k Babišovu kabinetu

Počínání stínové vlády ODS se vyplatí sledovat i proto, že každý z dosavadních předsedů občanských demokratů byl dříve či později premiérem – Václav Klaus, Mirek Topolánek, Petr Nečas i Petr Fiala.
„Vrátíme se do Strakovky,“ řekl Kupka po zvolení. Slíbil po zvolení, že se chce poprat o co nejlepší volební výsledek. Děkoval svému předchůdci Fialovi.
„Budeme důslednou, viditelnou a sebevědomou opoziční silou, která dokáže vládu kontrolovat a tlačit k odpovědnosti. Nesmíme se smířit s tím, že tuto zemi řídí účelové spojenectví koalice nevydávání, které stojí na vzájemných protislužbách a osobních zájmech,“ slíbil na kongresu ODS Kupka.
Zaměřit by se podle Kupky měla ODS na to, aby byla opět první volbou pro podnikatele. Řekl, že ODS by měla pracovat na snížení daňové zátěže práce či na odstraňování daňových výjimek.