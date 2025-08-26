Rituály se údajně konaly v srpnu 2022. Člen sekty podle kriminalistů pobýval na léčitelův příkaz v lesích nahý a ostatní ho jezdili kontrolovat. Dva muži ho bili po celém těle dřevěnou tyčí. Když po několika dnech začal kolabovat, léčitel se zalekl a ujel.
Ostatní členové sekty ale stále věřili v jeho léčitelské schopnosti a kolabujícího muže za léčitelem odvezli. Ten stále odmítal pomoci, proto ostatní zavolali záchranáře. Podle pitevní zprávy byl ale v muž v tu dobu už několik desítek minut, možná hodin po smrti.
Policisté se zabývají i úmrtím dalšího muže, který byl součástí sekty. Jeho tělo našli mezi obcemi Kozojedy a Truba. Někteří členové sekty vypověděli, že spáchal sebevraždu. Mohl se podle nich obávat toho, že mu léčitel nakáže, aby se do lesního rituálu také zapojil.
Na začátku října 2022 zemřel i vůdce sekty, podle obžaloby ho zavraždily dvě jeho stoupenkyně - kutnohorská zubařka a bývalá tělocvikářka. Podle státní zástupkyně muž před svým skonem dobrovolně spolkl lék, který obstarala zubařka a který měl zklidňující a hypnotické účinky.
Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž zemřel. Obě ženy se snažily obrovské množství krve vysušit ručníky.
Verdikt, podle nějž obžalované spáchaly předem naplánovanou vraždu, není pravomocný - ženy se odvolaly. Přiznaly se a uvedly, že plnily mužovo přání odejít ze světa. Podle svých obhájců ale nebyly v době činu příčetné, protože na ně samozvaný léčitel přenesl své psychické bludy. Soud to odmítl.