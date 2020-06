Květen byl v Česku podle meteorologů silně pod normálem, chladněji bylo o více než 2 stupně

Letošní květen v Česku byl s průměrnou teplotou 10,9 stupně Celsia výrazně studenější než obvykle. Oproti normálu z let 1981 až 2010 bylo chladněji o 2,1 stupně, což letošní pátý kalendářní měsíc řadí spolu s květnem 1974 na desáté až jedenácté místo v žebříčku nejchladnějších květnů od roku 1961. Co do množství srážek se letošní květen od dlouhodobého normálu neodlišoval, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém informačním webu.

„Květen 2020 byl na území ČR teplotně silně podnormální,“ uvedli meteorologové. Průměrná měsíční teplota v Čechách byla 10,9 stupně Celsia, na Moravě a ve Slezsku o jednu desetinu stupně vyšší.

Červnové teploty a srážky budou průměrné. V pondělí se oteplí, na konci týdne bude až 27 stupňů Průměrné denní teploty se po většinu měsíce pohybovaly pod dlouhodobým průměrem. Výjimkou byla období od 8. do 10. května a také 18. a 19. května. V těchto dnech se denní maxima pohybovala na některých stanicích nad letními 25 stupni. Nejvyšší teplotu, a to 28,1 stupně Celsia, naměřila 19. května stanice Strážnice na Hodonínsku. Naopak mezi 12. a 15. květnem bylo o pět stupňů chladněji, než je v této části roku obvyklé. Ve dnech 12. a 13. května byl dokonce na více než 100 stanicích ve správě ČHMÚ zaznamenán mrazový den s minimální teplotou pod bodem mrazu. Jak bude o víkendu: Češi zažijí aprílové počasí, na výlet vyrazte na Moravu Množstvím srážek se letošní květen nevymykal obvyklým hodnotám. „Průměrný měsíční úhrn 74 milimetrů představuje 107 procent normálu 1981-2010,“ uvádí ČHMÚ. Nejvíce srážek, přes 14 milimetrů za den, spadlo 11. a 23. května. Navíc 11. května kromě deště i sněžilo. Na Luční boudě v Krkonoších a na Lysé hoře napadlo deset a více centimetrů sněhu.