Květen přinese až stovky lidí s PCR testy na vnitřních koncertech. Stejně je to pozdě, smutní někteří organizátoři

29. dubna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha Příští měsíc prokáže, do jaké míry lze restartovat kulturu. Kabinet chystá ve spolupráci s pořadateli kulturních akcí několik pilotních projektů, které by měly ukázat, kam až lze v rozvolňování zajít. Účastníci sice musí oželet občerstvení či přestávku, to by je ale po roční pauze odradit nemuselo. Samozřejmostí bude negativní test, nejlépe PCR, a respirátor.

Konkrétní podmínky, za jakých se bude celá kultura rozvolňovat, nicméně stále chybí. „Měly by být známy do konce týdne,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.

Jasnější kontury má nyní jen hrstka projektů. „Cílem je využít květen pro pilotní projekty a vyzkoušet si, zda jsou různé akce z hlediska šíření covidové nákazy bezpečné,“ řekl serveru Lidovky.cz Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání ministerstva průmyslu. Zelenou mají podle něho spíše venkovní akce, přesto existují hned dvě výjimky.