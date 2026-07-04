„Ministerstvo kultury je důležitým podporovatelem festivalu a ministři kultury se vždy festivalu účastnili,“ sdělila mluvčí festivalu Donátová. Není jasné, zda má ministr v Karlových Varech oficiální program.
Klempíř neúčast na pátečním ceremoniálu zdůvodnil tím, že večer má patřit filmům a organizátorům festivalu, a ne politickým sporům nebo konfliktu. Klempíř před týdnem promluvil k účastníkům folklorního festivalu Strážnice, lidé v publiku na něj ale bučeli a pískali.
„Po delší době opět s mým oblíbeným podcasterem a to ve Varech. Díky za fajn pokec, Čestmíre!“ napsal Klempíř na sociálních sítích a doplnil selfíčkem se Strakatým.
Klempíř v pátek uvedl, že má karlovarský filmový festival rád a považuje ho za mimořádně důležitý pro nejen českou kulturu. Slavnostní zahájení ale podle něj není místem pro názorové střety a má patřit filmům, jejich tvůrcům a organizátorům festivalu.
„Ne mé osobě, politickým sporům nebo konfliktu, ze kterého by nakonec zůstalo jen pár emotivních titulků,“ napsal na síti X a dodal, že nepovažuje za správné přilévat olej do ohně a přenášet současné spory tam, kam nepatří. Festivalu Klempíř popřál, aby se vydařil. V pátek večer pak ministr zveřejnil na síti X svou fotografii z ostravského hudebního festivalu Beats for Love.
Moderátor Marek Eben při zahajovacím večeru v úvodním slovu připomněl, že jde o 60. ročník festivalu. Zavzpomínal při tom na oslavu svých šedesátin. „Jsou výročí, na která se musí pozvat i lidé, u nichž doufáte, že nepřijdou,“ podotkl, což někteří přítomní brali jako narážku na odřeknutou Klempířovu účast. Eben nicméně poděkování podporovatelům festivalu zahájil ministerstvem kultury.
Klempíř to, že jej návštěvníci strážnického festivalu minulý pátek vypískali, přičetl buranství, nenávisti a také vedru a alkoholu. Vedení města Strážnice to ale odmítlo.
Minulou sobotu na stejném festivalu vystoupil předseda Motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Jeho vystoupení skončilo skandováním „vypadni!“.
Nesouhlas s vystoupením Motoristů na přehlídce, které se pravidelně účastní kolem 30 tisíců lidí, vyslovila mimo jiné vicepremiérka Alena Schillerová (ANO). Macinka se následně za svůj výstup omluvil.
Klempíř v poslední době čelí také kritice v souvislostmi s legislativními návrhy na změny ve financování veřejnoprávních médií. Vláda plánuje Českou televizi a Český rozhlas platit ze státního rozpočtu a zrušit dosavadní poplatkový systém.
Návrh přiznává oběma médiím zhruba o 15 procent méně peněz, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků, což může podle pracovníků médií, veřejnosti i opozice ohrozit nezávislost médií. Kabinet změnu financování odůvodňuje mimo jiné úsporami.