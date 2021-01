Technická závada, nebo rozkaz shora? Kvóty na potraviny prošly až po opravě hlasování sedmi poslanců hnutí ANO

Praha Novelu zákona o potravinách schválila sněmovna až na druhý pokus. Poslanci, díky jejichž hlasům postoupil kontroverzní návrh k projednání senátorům, tvrdí, že při prvním sčítání došlo k závadě hlasovacího zařízení.

Česko má částečně našlápnuto k zavedení kvót na domácí potraviny, ale nechybělo mnoho a tento sporný návrh z dílny SPD, vložený do zákona o potravinách, by poslanci už v úvodu smetli ze stolu. Prošel ale na druhý pokus díky bleskové změně v hlasování části poslanců ANO.



Stává se, že ve sněmovně požádá o opravu hlasování s odkazem na chybu elektronického systému jeden či dva poslanci. Jak ale zjistil server Lidovky.cz, v tomto případě se výsledek sčítání změnil během chvilky u sedmi zákonodárců z jedné strany.

Návrh růstu povinného minimálního podílu tuzemských potravin v regálech obchodů od 55 postupně až do 73 procent (počítáno nikoliv podle počtu položek, ale na váhu) nejprve nenašel dostatečnou podporu. Do potřebných 52 hlasů chyběly tři. Poté ale poslanec ANO Roman Kubíček oznámil, že došlo k chybnému zaznamenání jeho hlasování. Byl prý pro, ale systém ho započetl mezi ty, kteří se zdrželi.



Pouhé tři minuty od prvního pokusu tedy hlasovali zákonodárci na stejné téma znovu. A návrh prošel. Zatímco postoj poslanců z ostatních stran se prakticky nezměnil, pro kvóty zvedlo ruku i sedm z jedenácti zástupců hnutí ANO, kteří se v prvním případě zdrželi hlasování.

Já nic, to všechno závada systému

Tvrdí však, že nešlo o změnu názoru, ale i v jejich případě zřejmě o závadu elektronického hlasovacího systému. Osmý, nový zastánce kvót – Jan Volný – je z obliga, nebyl v prvním případě k hlasování přihlášen.

Při opakovaném procesu bylo přítomno 100 poslanců, ke schválení návrhu, který kritizuje i šéf hnutí ANO premiér Andrej Babiš, bylo tedy třeba aspoň 51 hlasů.

Výsledný součet dosáhl 57. Kvóty našly ve finále podporu u 36 poslanců ANO (napodruhé se jen tři zdrželi a jediný Jaroslav Bžoch byl vytrvale proti), všech 9 zástupců SPD a 6 komunistů, čtyř z ČSSD a dvou zástupců Trikolóry.

„Hlasoval jsem pro, na sjetině mám zdržel se. Zpochybňuji hlasování,“ využil svého práva revokovat hlasování hned po prvním sčítání Roman Kubíček.

„Hlasoval jsem hned poprvé pro, na výsledku se u mě ale zobrazilo, že jsem se zdržel, ale nehlásil jsem to, protože to učinil už kolega Kubíček. Nic jsem neměnil, i napodruhé jsem kvóty podpořil. A nebyl v tom žádný pokyn shora nebo něco podobného, co nám nyní někteří podsouvají,“ hájí se ANO poslanec Josef Hájek, jeden z těch, které Lidovky.cz oslovily.

Vše pro spotřebitele a místní dodavatele

Další ze zástupců hnutí poslankyně Věra Adámková se ocitla v opačné situaci. I v jejím případě prý zaúřadoval elektronický šotek, ale ani ona žádnou závadu oficiálně neprezentovala. „Při hlasování jsem se v prvním i druhém případě zdržela, řešila jsem ale problém s hlasovacím zařízením. Ale už jsem si pak nezkontrolovala, co se nám napodruhé zobrazilo. Je důležité se věnovat kvalitě potravin, chránit spotřebitele i podporovat naše dodavatele, ale souhlasím s panem premiérem, že je třeba brát ohled na postoj Evropské unie,“ vyjádřila se Adámková.

Někteří kolegové ve sněmovně ale v souběh tolika elektronických závad při vyhodnocení hlasování nevěří. „Technickou závadu bych v tom nehledal. To není u takového počtu poslanců pravděpodobné. Spíš jim vedení klubu, když vidělo první výsledek hlasování, dalo najevo, že je třeba to rychle změnit,“ vyjádřil se pod podmínkou anonymity jeden z opozičních poslanců.

Předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek otočky v hlasování spolustraníků nekomentoval. Klub měl podle něj ale „volné hlasování“.

K technické závadě, byť v takovém měřítku neobvyklé, se přiklání i šéf lidovců Marian Jurečka. „Určitě to byla chyba hlasovacího zařízení, určitě by těch sedm poslanců ANO ze sebe nedělalo takové blbce,“ vyjádřil se předseda KDU - ČSL.

Babiš: Kvóty jsou nesmysl

Ať už bylo důvodem cokoliv, kvóty povinného podílu potravin z domácích zdrojů přes poslance prošly, ale v další fázi schvalování mnoho šancí nemají. V Senátu, kam nyní celý zákon putuje, má hlavní slovo opozice. A zásadní brzdou bude i odpor předsedy vlády a šéfa ANO Andreje Babiše.

Překvapivě se postavil proti svým poslancům a přidal se ke kritikům, kteří od počátku upozorňují, že stát nemůže diktovat poměr domácích a zahraničních výrobků na pultech obchodů a návrh je v rozporu s právem Evropské unie.

„Politicky se to zneužívá, je to nesmysl. Samozřejmě, od revoluce bylo u nás zemědělství a potravinářství podceňováno. Ale kvóty nejsou způsob, jak ovlivňovat spotřebitele. Já jsem na klubu (poslanců ANO) vystupoval tvrdě proti tomu, ale bohužel to nedopadlo,“ vyjádřil se premiér pro Lidovky.cz.

Opatření se vztahuje například na vejce, med, květák, zelí nebo česnek. Spadat pod kvótu by mělo i čerstvé a chlazené hovězí, vepřové a skopové maso, řepkový a slunečnicový olej, mléko, sýry, tvaroh a další potraviny. A to i přesto, že v produkci řady z nich Česko zdaleka není soběstačné.

Návrh SPD poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury a Moniky Jarošové, podpořený s určitými výhradami i ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD), má pomoci místním zemědělcům a dodavatelům potravin. Jenže mnozí právníci a lidé z oboru upozorňují, že se jedná spíš o populistické gesto, které by v případě schválení celým parlamentem a podpisu prezidenta narazilo na antidiskriminační pravidla EU. A mohlo by vyvolat i odvetná opatření ze strany některých členských zemí.

„Jak by se tvářili ty poslankyně a ti poslanci, kteří pro návrh hlasovali, kdyby například Německo omezilo dovoz škodovek – se všemi dopady do naší otevřené ekonomiky?“ komentoval situaci Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.