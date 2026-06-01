Bouřky na jihu Čech způsobily výpadky elektřiny, bez proudu bylo až 10 tisíc odběratelů

  7:06aktualizováno  7:06
Přes jižní Čechy se v neděli přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovovali. Ještě kolem 20:30 bylo bez proudu přibližně 1800 odběratelů, zhruba tři hodiny předtím těsně po bouřkách 10 000 odběrných míst, uvedl za distributora EG.D Roman Šperňák.
Následky bouřky a silného větru v Boršově na Českobudějovicku. (31. května 2026)

Následky bouřky a silného větru v Boršově na Českobudějovicku. (31. května 2026) | foto: Tomáš Šťástka, iDNES.cz

Poruchy způsobily hlavně spadané stromy a větve. Kvůli jejich odstraňování, případně čerpání vody ze sklepů, museli do terénu hasiči. Dnes zatím měli přes 200 výjezdů, nejvíc v okresech České Budějovice a Český Krumlov.

Výpadek proudu zasáhl Prachaticko a později také Českobudějovicko. „Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších části elektrického vedení,“ uvedl Šperňák. Kolem 20:30 se podle něj omezení dodávek týkalo převážně jižního Českobudějovicka, okolí Trhových Svinů, Novohradských hor a jižního Lipenska.

Dva stromy podle hasičů spadly na obytné objekty. Události se obešly bez zranění. Informovali o tom na síti X.

Do nedělní půlnoci platila na většině území Čech vyjma Královéhradeckého kraje a východu Libereckého a Pardubického kraje výstraha před bouřkami. Platí také pro jihozápadní část Jihomoravského kraje a téměř celou Vysočinu.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) odpoledne napršelo na jihu Čech místy i přes 40 milimetrů. Nejvyšší dešťové úhrny byly k 17:00 v Trhových Svinech a na stanici Ktiš. V okolí Netolic na Prachaticku se možná objevilo slabé tornádo, uvedl ČHMÚ na síti X, meteorologové hledají případné svědky. Přeháňky a občasný déšť bude v Jihočeském kraji i v noci na pondělí, kdy teploty klesnou na 12 stupňů Celsia, na horách na devět.

