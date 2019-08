Kvůli Koněvově soše nám chodí jen obvinění a výhrůžky, říká starosta Prahy 6. ‚Už nám dochází trpělivost‘

PRAHA Je to každoroční úkaz. Kdosi polije sochu sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Praze 6 barvou. Následně se spustí vášnivá debata. Na jedné straně se bouří zástupci Ruské federace, případně čeští komunisté, na opačném pólu stojí reprezentanti městské části, kteří musí vynakládat finance na pomník, o jehož přítomnost na svém území ani nestojí.

Uplynulý víkend nastala situace nová. Poté, co neznámý vandal sochu polil rudou barvou a na její podstavec nastříkal nápis „Ne krvavému maršálovi, nezapomeneme“, přistoupilo k čištění pomníku několik osob. A to bez vědomí radnice. Ta totiž ještě předtím uvedla, že sochu mýt poněkolikáté již nebude.



Proč Koněvova socha budí vášně? Socha sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v nadživotní velikosti, která stojí na náměstí Interbrigády v pražském Bubenči, dlouhodobě budí kontroverze. Koněva, jenž je označován za osvoboditele Prahy v roce 1945, zároveň doprovází stín muže, který se v poválečné minulosti podílel na krvavém potlačení maďarského povstání v roce 1956, působil v Berlíně v době výstavby známé zdi a v roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před sovětskou okupací.



Právě kvůli tomu se v minulosti objevila iniciativa, která žádala odstranění Koněvova pomníku, ten se pravidelně stává terčem vandalů. Radnice Prahy 6 se ovšem rozhodla jít edukativní cestou. Při loňském 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila u sochy tabulku s doprovodným textem, který informuje i o maršálových negativních působeních. Proti vysvětlující tabulce protestovali čeští komunisté, nelíbí se ani ruskému velvyslanectví.



„Nevidím důvod, proč bych měl Rusům pořád dokola leštit generálské holinky,“ říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) v rozhovoru pro Lidovky.cz. V něm mimo jiné vysvětluje, proč pomník, jenž připomíná osobu jednoho z osvoboditelů Československa v roce 1945, ale zároveň také muže, který řídil krvavé potlačení maďarského povstání v roce 1956, či se podílel se na sovětské okupaci v roce 1968, radnice neodstranila, když vyvolává kontroverze.

Lidovky.cz: Tudíž vaše víkendové rozhodnutí, že pomník po dalším polití barvou již nevyčistíte, má sloužit jako páka pro další vyjednávání s ruskou ambasádou? Nebo jde pouze o politické vyjádření?

Jednak je to politické vyjádření, jednak jde o to, že většina lidí v Praze 6 pomník nechce. Od roku 2015 se kvůli němu pravidelně dvakrát do roku strhává bouře – v květnu, kdy se u něj schází komunisté, a v srpnu na výročí okupace. A vždy převažuje veřejné mínění, že pomník tam nemá být. Nevidím důvod, když se Rusové neustále vměšují do našich záležitostí, říkají nám, co bychom měli dělat se svým majetkem, posílají kvůli tomu diplomatické nóty nebo si zvou naše diplomaty na kobereček, a zároveň se nestarají o naše pomníky. Proč bych jim měl dělat „pucfleka“ a pořád jim dokola leštit generálské holinky. Opravdu ne.

Ondřej Kolář, starosta Prahy 6.

Lidovky.cz: Na druhou stranu, když se o víkendu objevili tací, kteří sochu vyčistili na své náklady a usnadnili práci městské části, označil jste je ve vyjádření pro Deník N za „nějaké ruské trolly“. Přijde vám to vhodné s ohledem na vaši funkci?

Jsem názoru, že věci je dobré pojmenovávat pravými jmény. A lidé by se neměli bát a stydět říkat pravdu. Když piedestal drhne člověk, který se netají svou proruskou orientací, otevřeně podporuje prezidenta Putina a šíří dezinformace, je to ruský nebo proruský troll.



Lidovky.cz: Kolikrát už za vašeho působení ve funkci čistila sochu radnice?

Když řeknu pětkrát, myslím si, že nebudu lhát. Náklady, které jsou spojené s čistěním sochy a její údržbou, od roku 2015 převyšují milion korun a už opravdu nechceme nést další. Stejně tak starosti s tím spojené a hnus, který Rusko a jeho přisluhovači v takových chvílích vždy rozjedou. Nemáme to zapotřebí.



Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) při odhalování desek na pomníku maršál Koněva. Na snímku s lidmi, kteří požadují odstranění sochy sovětského vojevůdce.

Lidovky.cz: Nastálo by tedy za to tedy památník před dalšími útoky vandalů ochránit?

Pochopitelně to řešíme. Spousta chytráků nám radí: dejte tam kamery. Jenže kamera sama o sobě nezabrání tomu, že by sochu někdo poškodil. Pouze pomůže odhalit pachatele. Zvažujeme nyní, jaké opatření přijmout. Variant je spousta. Můžeme třeba nechat památník hlídat, případně jej i oplotit.

Lidovky.cz: S tím jsou ale spojené další výdaje, které radnice na památník nechce vynakládat.

Proto jsem zatím ve fázi uvažování. Na druhou stranu - pokud by později přišlo na pořad dne odstranění pomníku a zamířil by třeba do muzea, tak by tam musel stejně přijít očištěný.

Lidovky.cz: Nebylo by tedy řešením přesunout jej na méně exponované místo na území Prahy 6?

Samozřejmě jsme Rusům nabízeli, ať si sochu vezmou na zahradu ambasády, která je také v Praze 6. Zůstala by tak na území městské části, ale byla na málo exponovaném místě, kde by k ní měli přístup jen ti, co chtějí. Podle mě by to situaci řešilo.

Lidovky.cz: Neotálíte s případným odstraněním památníků rovněž proto, že se obáváte, jaké reakce by takový krok na ruské straně vyvolal?

A co by nám Rusové udělali? Vyhlásí nám válku? To asi ne. Reakce by byly stejné jako dosud. Tím, že to je majetek suverénního státu, nemá žádný jiný stát, ať je to Rusko či kdokoliv jiný, jakékoliv právo určovat nám či si vymáhat, co se svým majetkem budeme dělat.

Někdejší komunistická poslankyně Marta Semelová demonstruje proti odhalení informačních desek na pomníku sovětského maršála Ivana Koněva. Vedle ní pražský zastupitel Ivan Hrůza (KSČM).

Lidovky.cz: Jak dlouho hodláte být trpěliví a čekat, zdali se ruská strana ozve a bude s vámi jednat?

My se s ruskou stranou sešli již několikrát, ale od jejich zástupců vždy padaly obvinění a výhrůžky. Přesto jsem připravený s nimi jednat dál z naší dobré vůle. Momentálně ale finalizujeme dopis ruské ambasádě, kde se ohradíme proti všem jejím nařčením, které padly během posledních tří dnů, a které já považuji za naprosto nehorázné. Trpělivost už nám pomalu dochází.