Kvůli názvu nám ubrali hlasy, zlobil se Babiš. Na ‚trollící‘ spolek míří stížnost na ministerstvo vnitra

PRAHA Místo oslav vítězství v eurovolbách žaloba na recesistický spolek ANO, vytrollíme europarlament. O takové možnosti diskutovalo ve čtvrtek podle informací LN představenstvo hnutí ANO 2011. Nakonec zvolilo mírnější formu protestu. „Žalobu podávat nebudeme. Napíšeme ale stížnost na ministerstvo vnitra, protože nám píší někteří lidé, že byli uvedeni v omyl,“ řekl LN první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek.

Předseda ANO Andrej Babiš tvrdí, že „trollové“ jeho stranu kvůli podobnosti názvů obou subjektů obrali o část voličů. „Připravili nás o čtyři procenta hlasů,“ prohlásil v rozhovoru pro LN Babiš na konto hnutí Hlas, které založil bývalý europoslanec za ANO Pavel Telička, a také devítičlenné kandidátky s podobným názvem jako vládní hnutí.



Nejde přitom zdaleka o první případ, kdy se politici zlobí na zaměnitelný název konkurenční strany. Loni k soudu podobnou kauzu v rámci komunálních voleb dotáhlo hnutí Starostů a nezávislých (STAN), kterému vadila kandidátka pod názvem Starostové pro Prahu. Nicméně neuspělo.

Stejné trable s názvem si prožila i Česká pirátská strana. Zaregistrované jsou totiž zároveň Moravská a Slezská pirátská strana. Ještě se ale nestalo, aby strana s názvem podobným jiné uspěla natolik, že si dokonce sáhla na státní příspěvek. Právě to se nevládnímu ANO díky 1,65 procenta hlasů podařilo.

„Pokud máte dvě strany s názvem ANO 2011 a ANO, vytrollíme europarlament, musí být jasné, že průměrný volič bez problému pochopí, že jsou to dva odlišné subjekty,“ myslí si však náměstek ministra vnitra zodpovědný za volby Petr Mlsna.

I přesto, že se úspěch obou uskupení téměř shoduje v rámci krajů, nelze podle Mlsny příčinu mezi podobností názvů a výsledky voleb věcně dokázat. „Je to bouře ve sklenici vody,“ prohlásil náměstek, podle něhož mezi dotčenými stranami neexistuje zaměnitelnost.

Posuzovat, zda jsou názvy dvou stran až příliš podobné, má na starosti právě ministerstvo vnitra. Kontrola probíhá ve dvou fázích – nejprve při registraci strany a poté pro každé volby zvlášť. Metodika resortu ale pracuje s poněkud vágními pojmy.

„Názvy stran mohou být kvůli použití stejných slov podobné, nicméně jejich identifikační znaky, které je odlišují a znemožňují záměnu, musí být rozeznatelné tak, aby to pochopil průměrný volič,“ vysvětlil Mlsna, který se odvolává na rozhodnutí soudů v těchto sporech.

Podle něj by podobnost názvů musela jít mnohem dále, než je stejné úvodní slovo. Týkalo by se to případů, kdy by se názvy lišily jen v pomlčce či dvojtečce.

Letošní kontroverze okolo dvou hnutí začínající slovem ANO je tak dle ministerského náměstka zbytečná, protože dovětek „vytrollíme europarlament“ oba subjekty dostatečně odlišuje. Slovo ANO je pak prý příliš obecné.

Čísla ukázala shodu

Jenže čísla z voleb hovoří neúprosně. Práci s jejich vyhodnocením si dal datový analytik a sociolog Jan Spousta. Z volebních dat ze všech okresů mu vyplynulo, že shoda úspěchů „trollů“ a vládní strany je nebývale vysoká. U koeficientu, který sociolog použil, platí, že čím bližší je jeho hodnota k jedničce, tím více jsou výsledky obou stran provázané. Mezi Babišovým ANO a recesistickým ANO ukázal hodnotu 0,856.

„Korelace je nezvykle vysoká, i vzhledem k tomu, že obsahově nabízejí obě strany něco úplně jiného. Je to největší korelace mezi stranami, které získaly nezanedbatelný počet hlasů,“ řekl LN Spousta.

Z jeho metodiky také vyplynulo, že okolo čtvrtiny všech voličů recesistického ANO byli lidé, kteří měli v úmyslu volit Babišovo hnutí. V absolutních číslech to dělá skoro deset tisíc hlasů, které se rovnají zhruba 300 tisícům korun ze státního příspěvku.

Vysoký koeficient vyšel také při porovnání Pirátů a koalice STAN a TOP 09, kteří zřejmě mířili na podobný elektorát. K číslu, jež se týkalo obou ANO, však měla jeho hodnota daleko. Datový analytik ale zároveň souhlasí s Mlsnovým závěrem, že průměrného voliče to nejspíše neovlivnilo.

„Kdyby přece jen názvy stran skutečně zmátly průměrné voliče, přišlo by hnutí ANO 2011 třeba o pětadvacet procent,“ doplnil Spousta s tím, že přímou souvislost mezi názvy a počty hlasů dokázat stejně nelze.

Právníci: Nemá to cenu

Ačkoliv jsou tedy nářky ANO 2011 podle Mlsny bezpředmětné, mohlo se podle něj hnutí bránit ještě před volbami. Po uzávěrce registrací má totiž každá strana možnost název jiného subjektu pro podobnost napadnout. Té se vládní hnutí vzdalo.

„Oslovili jsme několik právníků, abychom zjistili, zda může podobnost v názvu znamenat zaměnitelnost. Ti nám řekli, že by to zřejmě u soudu byl marný boj,“ sdělil LN manažer strany Richter.

Předsednictvo se proto před volbami rozhodlo právní kroky nepodnikat. Místo toho se problém snažili podle Richtera řešit mediálně. Přitom právě žaloba by medializaci výrazně pomohla. ANO 2011 už jednou název jiné strany napadlo. Bylo to v roce 2014 při komunálních volbách, kdy v Ústeckém kraji kandidoval subjekt ANO, chlumecká alternativa. Případ se dostal k soudu, který ale řekl, že je vše v pořádku.

Paradoxní na celé letošní recesistické anabázi je osud předsedy hnutí ANO, vytrollíme europarlament Jiřího Kyjovského. Sám se totiž stal obětí zaměnitelnosti názvů. Loni chtěl pod původním názvem svého hnutí Šimičáci kandidovat na starostu Brna Židenic. Nepříjemností však pro něj byl vznik občanského spolku se stejným jménem. Registroval si jej tehdejší starosta společně s místostarostkou.

„Za takové chování by dostali ve sportu okamžitou diskvalifikaci, ale bohužel jsme v politice, na kterou se tato pravidla nevážou,“ postěžoval si tehdy místnímu médiu Kyjovský.