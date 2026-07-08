Podruhé během dne. Do kolejiště v metru A opět spadl člověk, část linky stála

Neštěstí se odehrálo kolem 15:30. „Asi dvacetiletý muž utrpěl závažná vícečetná poranění, byl uveden do umělého spánku, napojen na plicní ventilaci a převezen do traumacentra,“ sdělil mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Metro se znovu rozjelo krátce po 17:00.
K prvnímu pádu člověka do kolejiště došlo v 5:30 ve stanici Náměstí Míru, informovala mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
Okolnosti prvního neštěstí policisté prověřují. Záchranáři na místě konstatovali, že muž ve věku zhruba 20 let utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místo povolali koronera, uvedl mluvčí záchranné služby Karel Kirs.
Provoz metra byl obnoven v 7:05, sdělila mluvčí.
V centru Prahy od soboty až do pátku nejezdí také metro na lince C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující vozí náhradní autobusy XC, které kopírují trasu metra.