Kvůli pochybení žalobce přišlo Česko o 26 milionů, Ústavní soud odmítl jeho stížnost

Autor: ,
  10:51aktualizováno  10:51
Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého pražského státního zástupce Marka Solara. Kárný senát jej letos kvůli nedbalosti odvolal z funkce. ÚS rozhodoval bez veřejného jednání, sdělila jeho mluvčí Kamila Abbasi.

Státní zástupce Marek Solar. (20. září 2023) | foto: ČTK

„Argumenty kárného soudu jsou natolik přesvědčivé, že nezakládají pochybnosti o profesním selhání stěžovatele, k němuž docházelo dlouhodobě a opakovaně. Kárný soud náležitě odůvodnil, že ve stěžovatelově věci jsou splněny zákonem předvídané podmínky pro jeho odvolání z funkce státního zástupce,“ stojí v usnesení.

Solar před lety požádal o zablokování peněz ve švýcarské bance, které mohly pocházet z trestné činnosti v kauze IT zakázek Lesů ČR. Později už ale nereagoval na opakované dotazy a urgence Švýcarů, a ti proto zase peníze odblokovali. České justici tak zmizel z dosahu milion franků, tedy 26 milionů korun podle aktuálního kurzu.

„Státní zástupce musí mít základní přehled o spisu a věci, kterou vede,“ řekl letos v květnu předseda kárného senátu Petr Mikeš. Kdyby si Solar, jenž působil u Vrchního státního zastupitelství v Praze, prošel spis a nalezl aspoň některou ze švýcarských urgencí, mohl škodě zabránit.

V roce 2023 kárný senát řízení přerušil a případ předal orgánům činným v trestním řízení kvůli podezření, že se Solar dopustil trestného činu, minimálně v nepřímém úmyslu a s velkou škodou. Policie sice popsala Solarův způsob práce s dozorovým spisem jako tristní, nicméně důkazy o úmyslném trestném činu nenašla, případ se tak vrátil do kárného řízení.

Solar trval na tom, že přípisy ze Švýcarska nikdy neviděl, což si nedokáže vysvětlit. V době, kdy ze Švýcarska přišla poslední urgence, pracoval z domova kvůli pandemii covidu-19 a kancelář jej o nové písemnosti možná neinformovala, případně ji dostal na stůl nějaký jiný státní zástupce, který byl přímo na pracovišti.

Už dříve čelil Solar kárným řízením kvůli pití alkoholu v pracovní době a odepření dechové zkoušky. Sám si stěžoval na dlouhodobý tlak a šikanu ze strany nadřízených.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.