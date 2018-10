Kvůli přísnějším kontrolám emisí se očekává pokles prodeje aut, uvedla PwC

Praha Prodeje nových automobilů budou do konce letošního roku klesat. Celkové prodeje by na konci roku měly činit 271 000 vozů, což je o dvě procenta meziročně méně. Na středeční tiskové konferenci Svazu dovozců automobilů (SDA) to řekl analytik poradenské firmy PwC Radek Dráb. Důvodem jsou podle něj přísnější kontroly plnění emisí a také nová emisní norma Euro 6c, která zpřísňuje limity zejména u prachových částic.

Od září platí nová metodika měření emisí a spotřeby automobilů WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure), která se týká všech nově registrovaných vozidel od letošního 1. září. Nové vozy musí emise i spotřebu splňovat nejen v laboratorních podmínkách, ale i v běžném provozu. Součástí testu je jízda, která více odpovídá reálnému provozu, jede se vyšší rychlostí a na delší vzdálenost. Přechod na nové emisní normy se podle SDA projevil již v září, kdy prodeje automobilů klesly o 28,1 procenta na 14 532.



Podle tajemníka SDA Josefa Pokorného jsou nové emisní normy, které zavedla EU, příliš ambiciózní a výrobci neměli dostatek času na přípravu. „Technicky to zvládnout nešlo,“ řekl. Odmítl, že by automobilky nebyly na nové normy připravené, problém podle něj byl především s nedostatečnými kapacitami skladů a ve výrobě, což se projevilo zejména u menších automobilek.

Podle Drába zpomalí výrobu a prodej nových aut i další faktory, jako například nízká nezaměstnanost v ČR. Automobilky kvůli tomu musí podle něj řešit problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, což má dopad na rychlost a efektivitu výroby.

Během devíti měsíců letošního roku se v Česku prodalo 207 784 nových osobních automobilů, což je meziročně o 1,1 procenta více.