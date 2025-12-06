Kvůli ruskému náletu musely preventivně vzlétnout české vrtulníky v Polsku

Autor: ,
  13:12aktualizováno  13:12
Kvůli nočnímu ruskému náletu na Ukrajinu byla preventivně aktivována kromě polského letectva i česká vrtulníková jednotka. Nad Polskem nakonec žádná vážná hrozba nenastala a jednotka se vrátila na základnu.
Mi-171Š českých vzdušných sil na Dnech NATO v Ostravě

Mi-171Š českých vzdušných sil na Dnech NATO v Ostravě | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Tři české vrtulníky Mi-171Š přistály na východní hranici Polska. (15. září 2025)
Tři české vrtulníky Mi-171Š přistály na východní hranici Polska. (15. září 2025)
Tři české vrtulníky Mi-171Š přistály na východní hranici Polska. (15. září 2025)
České letectvo a ukázka vrtulníků Mi-24, který se s veřejností loučí a Mi-171Š,...
32 fotografií

Tři české vrtulníky Mi-171Š pomáhají od září na východní hranici Polska s obranou východního křídla Severoatlantické aliance (NATO). Nynější informaci pak České televizi sdělila ministryně obrany v demisi Jana Černochová (ODS).

Lukáš Štěrba z tiskového oddělení Generálního štábu armády ČR uvedl, že česká vrtulníková jednotka plní operační úkoly v Polsku v souladu s aliančními závazky. „Z bezpečnostních důvodů nebudeme poskytovat bližší informace k časovému průběhu ani k počtu aktivací,“ uvedl.

Vyslání českých vrtulníků na východ Polska bylo reakcí na dřívější ruský dronový útok, který zasáhl i polské území. Jednotka má v Polsku podle armády působit několik měsíců, jejím hlavním úkolem je posilovat polské ozbrojené síly v jejich úkolech ochrany vzdušného prostoru.

Irpiň. Pohřeb tří dobrovolníků ukrajinské Teritoriální obrany, kteří zahynuli při ruském útoku na Kyjev a jejichž ostatky byly nedávno identifikovány. (25. listopadu 2025)
Hořící paneláky po ruském dronovém útoku na Záporoží (25. listopadu 2025)
Cuhurestii de Jos. Ve vesnici na severu Moldavska přistál ruský dron Gerbera. (25. listopadu 2025)
Ukrajinský voják během vojenského výcviku v Charkovské oblasti (25. listopadu 2025)
386 fotografií

Ukrajinské síly při nočním ruském útoku zneškodnily 30 střel a 585 dronů, uvedla agentura AP s odvoláním na ukrajinské vzdušné síly. Kvůli útoku se v Polsku rozezněly i sirény a vzlétlo tamní letectvo, které české vrtulníky podpořily.

„Z preventivních důvodů ochrany východní hranice Polska byla aktivována česká vrtulníková jednotka, aby pomáhala polskému letectvu. K zásahu nedošlo, nad územím Polska nebyla žádná hrozba, jednotka se vrátila zpět na základnu,“ uvedla Černochová.

Agentura PAP a polská média informovaly, že se ráno kvůli útoku rozezněly sirény v Lublinském vojvodství, které hraničí s Ukrajinou, a to ve městě Lubartów nedaleko Lublinu. Vzlétly polské stíhačky, operační velení armády ale následně na X oznámilo, že útok polský vzdušný prostor nenarušil. V příspěvku poděkovalo spojencům NATO včetně českého letectva za pomoc při obraně polského vzdušného prostoru.

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.