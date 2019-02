Kvůli sněhové nadílce je bez elektřiny přes 20 000 odběratelů, říká ČEZ

Praha Kvůli sněhové nadílce eviduje elektrárenská společnost ČEZ 30 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky menších. Bez elektřiny je přes 20 000 odběratelů, hlavně ve Středočeském a Plzeňském kraji, řekla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

„Ve Středočeském kraji jde hlavně o Příbramsko a Benešovsko,“ uvedla mluvčí. V Plzeňském kraji řeší společnosti poruchy zejména na Klatovsku, Rokycansku a jižním Plzeňsku. Celkem v Plzeňském kraji evidují energetici deset poruch na vysokém napětí, bez proudu je v Plzeňském kraji asi 6500 lidí.

„Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení. Velmi silné sněžení nám působí problémy, často máme kvůli kolabující dopravě problém se na místa dostat,“ dodala Holingerová. Mluvčí západočeské oblasti ČEZ Michaela Jírovcová řekla, že se presto daří poruchy opravovat, technici ale musí do terénu vyrážet na sněžnicích a práce jsou velmi obtížné.

Situace se oproti ránu nicméně zlepšila, protože kolem 10:00 bylo bez proudu celkem 28 000 odběratelů.

Na jihu Čech jsou kvůli sněhu bez elektřiny tisíce domácností

Mokrý sníh na jihu Čech od rána vyvrací stromy do silnic, na železnici i do elektrického vedení. Energetici mají nejvíc problémů na Prachaticku a Strakonicku, kde se bez dodávek elektřiny ocitlo zhruba 13 000 domácností, sdělila Martina Slavíková z firmy E.ON. Na železnici v tomto kraji kvůli následkům sněžení aktuálně nejezdí vlaky v pěti úsecích. Jak uvedly České dráhy na svém webu, většina těchto omezení by měla skončit po poledni.

Společnost E.ON evidovala dopoledne v jižních Čechách 12 poruch na vedení vysokého napětí. firma kvůli tomu posílila tým dispečerů, kteří určují přesná místa poškození. „Některé poruchy se již podařilo lokalizovat a naši pohotovostní technici již pracují na jejich odstranění přímo v terénu,“ uvedla Slavíková. Situaci podle ní ztěžuje sněžení, špatně sjízdné silnice a popadané stromy. Energetici proto spolupracují i s hasiči.

Silničáři mají venku všechny sypače a spolu s hasiči průběžně z vozovek odstraňují popadané větve a stromy. Jihočeští hasiči začali popadané stromy odklízet kolem 06:00. Do 10:00 se počet zásahů přiblížil stovce. Nejvíc práce měli na Písecku a na Strakonicku, o něco méně na Prachaticku, uvedla jejich mluvčí Vendula Matějů. Policie zaznamenala po ránu zvýšený počet nehod na silnicích.

Na železnici se začaly problémy objevovat před 08:00. V úseku mezi Plzní a Českými Budějovicemi přestaly vlaky jezdit kvůli poruše trakčního vedení ze Střelských Hoštic směrem na Plzeň. Omezení zřejmě potrvá do 14:00, měly by tam být zajištěny náhradní autobusy. Náhradní autobusovou dopravu zajišťují dráhy i mezi stanicemi Písek a Záhoří, kde by měla výluka skončit asi hodinu po poledni. Později musela být vlaková doprava kvůli popadaným stromům přerušena i v úsecích Vráž u Písku - Čimelice, Blatná - Lnáře a Bělčice - Blatná.