Vyrobí věrné video a oškubou vás. Kyberexpert radí, jak nenaletět on-line podvodníkům

Lidovky.cz: S jakými kyberútoky se dnes nejčastěji setkáváte?

Když jsem ještě pracoval u Europolu (unijní policejní agentura – pozn. red.), zaměřoval jsem se na trochu jiný profil trestné činnosti. V té době jsme řešili hlavně kyberkriminalitu, kterou jednotlivé země vybraly jako prioritní a byla i mediálně zajímavá. Jednalo se zejména o útoky ransomwarů (druh škodlivého programu, který blokuje počítač a pak požaduje od oběti výkupné za obnovení přístupu – pozn. red.) nebo o problematiku darkwebu, což je neveřejná část internetu sloužící k prodeji drog, zbraní a jiného nelegálního zboží. Snažili jsme se tam odhalit významné prodejce nebo přímo zlikvidovat platformy, které na darkwebu fungují.

Nyní v Binance vyšetřujeme zdaleka nejčastěji různé typy podvodů, hlavně těch investičních. Ono to logicky odpovídá tomu, jakým způsobem se kryptoměny v průběhu let využívají a prorůstají do našich životů. Dříve se používaly hlavně na zmíněném darkwebu, ale postupně začaly pronikat k běžné populaci. Útočníci toho logicky zneužívají, trestná činnost kopíruje to, co vidíme u tradičních měn. Momentálně tedy darkweb a ransomware ustupují do pozadí a my vidíme rostoucí počet investičních podvodů. To je momentálně největší problém.

Lidovky.cz: Na koho útočníci cílí nejvíc?