Více než polovina dětí se ve škole setkává s šikanou, oběťmi jsou i kantoři

Podle Zatloukala se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) tomuto tématu věnuje kontinuálně. Poslední velké tematické šetření bylo realizováno v roce 2015/2016.

„Nyní jsme ho realizovali znovu. To rizikové chování přitom můžeme sledovat v několika oblastech. V reálné praxi škol jsou to ale nejčastěji různé projevy agrese, šikany a kyberšikany,“ uvedl na konferenci Zatloukal. Až 40 % škol v šetření uvedlo, že žádný problém se šikanou neřešilo. Zatloukal ale upozornil, že to neznamená, že na těchto školách projevy šikany vůbec nejsou. Učitelé je podle něj mohou akorát řešit jen v rámci nevhodného chování, a ne jako šikanu.

Za vyšším podílem šikany podle Balaše a Zatloukala paradoxně stojí i zvyšující se schopnost škol tuto problematiku řešit, jelikož o to víc ji dnes školy vykazují. K nejčastějším formám šikany se pak řadí verbální šikana a kyberšikana. Nárůst počtu případů šikany rostl od roku 2015/2016 v případě ZŠ o 10 p. b., u středních škol o necelé 3 p. b.

Častěji se šikana vyskytuje u starších žáků, podle Balaše však není radno ji podceňovat, a s prevencí by se mělo začít už na prvním stupni základní školy.

Metodici prevence chtějí vyšší časovou dotaci

Podle Zatloukala učitelům často neumožňuje zasáhnout do šikany kumulace jejich funkcí, a také časová dotace. Ta je podle metodiků prevence nedostatečná. MŠMT na konferenci upozornilo, že potřeba zvýšené časové dotace je nutná zejména kvůli aktivitám jako je vykonávání administrativy, přímé individuální práci s žáky, sebevzdělávání a společné práci ve třídách.

Školních metodiků prevence je navíc podle MŠMT málo. Na ZŠ je to 49 %m na sš pak 66 %.

S nástupem moderních digitálních technologií se proměnila i šikana, která mezi žáky a studenty škol stále přetrvává, nově jde ale o takzvanou kyberšikanu. Podle průzkumů se s tímto druhem agresivního chování setkalo více než padesát procent dětí. Nejčastějším prostředím, kde se s ní setkávají, je podle odborníků škola a nejbližší okolí.

Přestože to agresor může vnímat jako nevinné žertíky s narážkami na osobu někoho druhého, pro šikanovaného může jít o obzvlášť citlivé téma, které v nejhorším případě může skončit i sebevraždou.

Kromě toho se učitelé i policie setkávají s tím, že mladí lidé sdílí nebezpečné hry, kdy si mají například ubližovat, protože to viděli na některé ze sociálních sítí. Tyto výzvy pak plní mnohdy z obavy, aby se v kolektivu nestali vyloučenými, protože nebyli dostatečně odvážní výzvu splnit také.