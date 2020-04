Kyberútoky na české nemocnice či letiště? ‚Palbu’ má organizovat cizí velmoc, stopy vedou do Ruska

Praha Česko prožívá kvůli šíření nemoci covid-19 jedno z nejsložitějších období v novodobé historii. Od minulého týdne se navíc musejí zdravotnická zařízení vypořádávat ještě s jedním nebezpečným virem, jenž se však šíří po síti.

Na nemocnice v Ostravě, Olomouci, ale i v Pardubickém a Karlovarském kraji zaútočili hackeři. Stranou nezůstalo ani ministerstvo zdravotnictví či Letiště Václava Havla.



Vyšetřovatelé se kloní k závěru, že za útoky stojí světová velmoc, konkrétně podezírají Rusko. LN to potvrdily dva důvěryhodné zdroje blízké vyšetřování. „Organizuje to cizí mocnost. Začíná se ukazovat, že by za tím mohlo být Rusko. Vedou tam IP adresy,“ prozradil LN vysoce postavený důstojník z vyšetřovacího týmu. Jeho slova potvrdil i člen Bezpečnostní rady státu. „Vypadá to na Rusko,“ dodal s tím, že se ale stále pracuje na analýze zajištěných dat.

Spojenci v pozoru

Na ruské hackery ukazují jak používané IP adresy, tedy unikátní čísla počítačů, které se připojují k internetu, tak typ škodlivého softwaru, jehož pomocí se snaží proniknout do kritické infrastruktury.

Kvůli kyberútokům v Česku v době koronakrize vystoupil o víkendu s poměrně ostrým vyjádřením dokonce Mike Pompeo, americký ministr zahraničí a bývalý ředitel CIA. Aniž by jmenoval útočníky, varoval před důsledky takového jednání.

„Vyzýváme toho, kdo je za to zodpovědný, aby se zdržel škodlivých kybernetických aktivit zaměřených proti českému zdravotnickému systému či podobné infrastruktuře na dalších místech,“ prohlásil šéf americké diplomacie.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek označil útoky za „prasárnu“. Na dotaz, zda se Česko proti nim vymezí, ale včera neodpověděl.

Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Karel Řehka v odpovědi na otázku, zda může potvrdit, nebo vyvrátit, že za útoky stojí Rusko, uvedl: „K vašemu dotazu se nebudu vyjadřovat.“

Více o tématu se dočtete v pondělním vydání LN.