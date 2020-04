Kyberútoky nebyly náhoda, myslí si Petříček. Americkou reakci označil za ‚spojeneckou solidaritu‘

Praha Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) v rozhovoru pro Lidovky.cz říká, že nedávná vlna kyberútoků nutí k úvahám o jejich propojení.

Lidovky.cz: Máte nějaké bližší informace o útočnících?

Záležitost je předmětem vyšetřování. Podílejí se na něm jak policisté, tak experti na kybernetickou bezpečnost. Kdo za tím stojí, by jasně měli říci oni. Je potřeba zmínit, že šlo o několik útoků zejména na nemocniční a zdravotnická zařízení. Naštěstí většinou nebyly úspěšné. Pokud by se ale ukázalo, že za nimi stojí cizí stát, a ne nějací nezávislí hackeři, o to závažnější by to bylo. Na to nám musejí odpovědět experti.