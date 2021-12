Kýla nebo klouby musejí počkat. Nemocnice odkládají operace, řada lidí trpí v bolestech

„Je to potvora, když se to vyboulí, nestojí to za nic. V pátek jsem byl v podstatě schopen jen ležet a nechat se dovézt do nemocnice na Bulovku, ale tam mě poslali zpátky, ať počkám,“ řekl.

Lidí, jako je Josef, po celé republice přibývá. Těch, jejichž zdravotní obtíž neznamená ohrožení na životě, ale zhoršuje jeho kvalitu. Nemocnice, krajské, městské i fakultní, které Lidovky.cz oslovily, musejí rušit a odsouvat odkladné operace, protože lůžka jednotek intenzivní péče a odborný personál na ně vázaný se věnují vzedmutému počtu covidových nemocných.